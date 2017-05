Vorsicht vor dem Digitalgeld

16. Mai 2017 , Julia Groth

Die Bundesbank rät Anlegern vor einem Investment in die Internetwährung Bitcoin ab. Deren Kurs ist zuletzt stark gestiegen. Die Vergangenheit zeigt allerdings, dass der Aufwärtstrend rasch wieder enden kann.

Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele warnt Anleger vor der Digitalwährung Bitcoin. Sie sei ein Spekulationsobjekt und kein geeignetes Medium, um Werte aufzubewahren, sagte er im Interview mit der Zeitung „Welt am Sonntag“. Das zeigten die starken Kursschwankungen. Tatsächlich ist der Bitcoin-Kurs hochvolatil. Im März rutsche er auf unter tausend US-Dollar. Seit Anfang Mai steigt er nun – und zwar rasant: Vergangene Woche kletterte er erstmals auf über 1700 Dollar. Damit ist ein Bitcoin teurer als eine Feinunze Gold.

Die Internet-Währung ist seit dem Jahr 2009 im Umlauf. Sie basiert auf einer dezentralen, verschlüsselten Datenbank, der sogenannten Blockchain, in der alle Transaktionen verzeichnet werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Devisen wird Bitcoin nicht von Staaten oder Notenbanken kontrolliert, auch die Zahlungswege sind vergleichsweise undurchsichtig. Kritiker monieren deshalb, dass die Währung Kriminellen als Zahlungsmittel dienen könne. Insgesamt ist Bitcoin im Zahlungsverkehr bislang nicht weit verbreitet. Die phasenweise starken Wertzuwächse locken aber Spekulanten an.

Aufsichtsbehörden sehen diese Entwicklung kritisch. So folgte der Kurssturz im März auf eine Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC. Diese hatte dem weltweit ersten börsengehandelten Indexfonds (ETF) auf Bitcoin eine Absage erteilt. Die US-amerikanischen Internetunternehmer und Wagniskapitalgeber Cameron und Tyler Winklevoss wollten die Digitalwährung per Indexfonds einer breiten Anlegerschicht zugänglich machen. Die SEC sah durch die Struktur der Währung die Kontroll- und Regulierungsanforderungen an einen ETF nicht erfüllt.