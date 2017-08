Von Nashörnern und Schwänen

15. Aug 2017 , von Kai Beller

100 Euro geliehen, 95 Euro zurückgezahlt

„Nashörner“ nennt die US-Buchautorin Michele Wucker solche Ereignisse in ihrem Buch „The Gray Rhino“. Situationen wie bei einer Safari, auf der man bei Sichtung eines Nashorns in freier Wildbahn stehenbleibt, anstatt wegzulaufen. Wenn das Tier dann wütend auf einen zugerannt kommt, ist es zu spät.

Wucker entwickelte ihre Theorie, nachdem ihr beim Studium von Umstürzen und Krisen aufgefallen war, dass fast alle Akteure auf den Finanzmärkten deutliche Warnsignale ignorierten oder verharmlosten. So kamen weder die Hyperinflationen in Deutschland oder Argentinien noch die Häuserkrise in den USA oder die politische Wende in Osteuropa mit all ihren Verwerfungen aus dem Nichts.

Die „Nashörner“ unserer Zeit sind zum Beispiel Anleihen mit negativen Renditen oder die ständig wachsende Menge an Zentralbankgeld. Profis finden es nicht länger außergewöhnlich, dass sich Staaten und inzwischen sogar Unternehmen Geld zu Negativzinsen leihen können: Ich hätte gerne 100 Euro und zahle in fünf Jahren 95 Euro zurück. Wir haben uns – ganz unabhängig von der Ursache – an etwas gewöhnt, worüber wir vor fünf Jahren nur hätten lachen können. Wussten wir doch, dass so etwas weder richtig noch von Dauer sein kann und dass solch massive Fehlallokationen dazu führen, dass die Menschen das Vertrauen in die Geldpolitik verlieren.

Nehmen Sie sich das Buch von Michele Wucker doch einfach zur Lektüre für trübe Tage vor. Es könnte Ihre Sicht auf verrückte Märkte gründlich verändern. Und halten Sie es bei der Geldanlage mit der einfachsten und besten Strategie gegen wahrscheinliche und höchst unwahrscheinliche Ereignisse: Streuen Sie Ihr Vermögen, so gut es geht.