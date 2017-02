Die besten Kurzläufer-Rentenfonds

17. Feb 2017 , Julia Groth

Rentenfonds, die in kurzlaufende Anleihen investieren, bieten sich in Phasen steigender Zinsen als Geldparkplatz an. Anleger sollten allerdings auf die Kosten achten. Von Julia Groth

In den USA und in Europa geraten die Kurse langlaufender Anleihen zunehmend unter Druck. In Übersee dürften die Leitzinsen im laufenden Jahr deutlich steigen, der europäische Rentenmarkt kann sich von dieser Entwicklung nicht vollständig abkoppeln. Renteninvestoren sollten jetzt eher zu Papieren mit kurzer Laufzeit greifen, raten Anlagestrategen. Als Renditebringer sind Kurzläufer aber ungeeignet. Das zeigt die Performance von Fonds, die in kurzlaufende Euro-Anleihen investieren. In den vergangenen drei Jahren erzielten die Produkte laut Fondsratingagentur Morningstar im Schnitt nur 0,73 Prozent Plus pro Jahr. Um den voraussichtlichen Zinsanstieg auszusitzen, eignen sich Kurzläufer gleichwohl besser als andere Festverzinsliche. Denn ihre Kurse fallen in Phasen steigender Zinsen nicht so stark wie die von Langläufern.

In der Rückschau schnitt ein Fonds der renommierten deutschen Investmentboutique DJE Kapital am besten ab. Der „DJE InterCash“ legte in den vergangenen drei Jahren jährlich um 2,4 Prozent zu. Deutsche, niederländische und US-amerikanische Anleihen sind im Fonds übergewichtet. Von französischen Bonds hält sich Fondsmanager Jens Ehrhardt im Gegensatz zu vielen Kollegen weitgehend fern. Im Januar litt der Fonds darunter, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro leicht an Wert verlor, die hohe US-Quote im Fonds machte sich unangenehm bemerkbar. Mit einem Plus von knapp einem Prozent seit Jahresbeginn hat der Fonds zuletzt trotzdem überdurchschnittlich gut abgeschnitten.