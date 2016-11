Die besten Nebenwertefonds

04. Nov 2016 , Julia Grothl

Nebenwerte gelten als renditestark, aber schwankungsreich. Die Performance europäischer Nebenwertefonds deutet darauf hin, dass diese Einschätzung stimmt. In den vergangenen drei Jahren schnitten europäische Nebenwertefonds besser ab als ihre Standardwerte-Pendants. Sie schafften im Schnitt 7,6 Prozent Plus pro Jahr, zeigen Zahlen der Fondsratingagentur Morningstar. Fonds, die Aktien großer Unternehmen kaufen, legten im selben Zeitraum durchschnittlich nur 4,9 Prozent jährlich an Wert zu. Betrachtet man nur das laufende Jahr, ist es andersherum. Seit Jahresbeginn haben europäische Nebenwertefonds im Schnitt 7,1 Prozent an Wert verloren. Der Wert von Standardwertefonds derweil sank nur um durchschnittlich 5,4 Prozent.

Am besten schnitt unter den Nebenwertefonds zuletzt ein Produkt der belgischen Gesellschaft Candriam ab. Der „Candriam Equities B Europe S&M Cap“ legte in den vergangenen drei Jahren pro Jahr um zwölf Prozent an Wert zu. Das Fondsmanagement legt derzeit einen Schwerpunkt auf Industriewerte und defensive Konsumgüteraktien. Diese sind im Vergleich zur Benchmark deutlich übergewichtet. Im Portfolio finden sich zum Beispiel Aktien des irischen Sandwich-Herstellers Greencore und des deutschen Maschinenbauers Dürr.