Die besten ausgewogenen Mischfonds

07. Feb 2017 , Julia Groth

In den kommenden Monaten dürfte der Wind an den Finanzmärkten rauer werden und die Performanceunterschiede zwischen Mischfonds noch wachsen. Die Mischfondspaletten der Investmentgesellschaften sind die reinsten Gemischtwarenläden. Sogar für Anleger mit einer klaren Marktmeinung ist es deshalb schwierig, einzuschätzen, welche Produkte in der kommenden Zeit gut abschneiden könnten.

Für Mischfondsmanager werden die Zeiten härter. Zahlen der Fondsratingagentur Morningstar zeigen: Auf Sicht von drei Jahren erzielten die zehn besten ausgewogenen Mischfonds zwischen 7,6 und 11,9 Prozent Plus pro Jahr. Schaut man sich die Ein-Jahres-Performance an, fallen die Unterschiede deutlich größer aus. Die Top Ten legten in diesem Zeitraum zwischen sechs und 16,4 Prozent zu. Seit Beginn dieses Jahres schließlich haben einige Fonds einen kleinen Wertzuwachs erzielt, andere dagegen Verlust gemacht.

Kein Mischfonds ist wie der andere

Kurz- bis mittelfristig hat sich zuletzt der „WHC Global Discovery“ am besten geschlagen. Verwaltet wird er von der Hamburger Investmentboutique Aramea Asset Management, die seit zehn Jahren am Markt ist und rund 2,4 Mrd. Euro in Fonds und Vermögensverwaltungsmandaten betreut. Der Mischfonds ist derzeit zu rund 52 Prozent in Aktien investiert. Gut ein Viertel des Vermögens steckt in Anleihen, der Rest in Cash, Derivaten oder anderen Fonds. Die Fondsmanager legen den Länderfokus auf Europa, unter den größten Aktienpositionen finden sich viele Namen deutscher Unternehmen wie Freenet und Tom Tailor.

Der „Guliver Demografie Wachstum“, aufgelegt von der Guliver Anlageberatung mit Sitz in Berlin, verfolgt eine völlig andere Strategie. Er soll von Megatrends an den globalen Märkten profitieren, ist im Jahr 2009 als Dachfonds gestartet, investiert mittlerweile aber stärker in Einzeltitel. Mehr als die Hälfte des verwalteten Vermögens ist in US-Titel investiert, europäische Papiere machen weniger als ein Viertel des Portfolios aus. Aktien und Anleihen halten sich im Fonds derzeit ungefähr die Waage. So sollte es eigentlich bei allen Mischfonds in der Morningstar-Kategorie „ausgewogen“ sein.

Aktienquote, Länderfokus, Strategie – kein Mischfonds ist wie der andere. Investmentgesellschaften verkaufen das gern als Stärke und betonen, für jeden Anleger etwas Passendes in der Palette zu haben. Das Problem für Investoren: Das Passende will erst einmal gefunden sein.