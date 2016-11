Geld sparen: Verglichen, verhandelt, verzockt

25. Nov 2016 , Christian Kirchner

Das Gebaren von Strom- und Handyanbietern stellt das der Banken weit in den Schatten – zum Leidwesen gerade sozial schwacher Verbraucher

Nun ist das keine brandneue Erkenntnis, ich möchte ihr aber eine weitere Facette hinzufügen: Nicht nur Geld ausgeben, auch Geld sparen hat eine emotionale Seite. Zum Beispiel in den liberalisierten Märkten Strom, Gas und vor allem der Telekommunikation wie DSL- und Handyanschlüsse. Und um die emotionale Seite des Sparens im Verbraucheralltag geht es nur selten, obwohl Geld sparen oft eine hoch emotionale - um nicht zu sagen rot- oder weißglühende Sache ist.

Manch einer ist unglücklich mit Aktien, die zehn Prozent pro Jahr erwirtschaften. Weil er täglich besorgt ist, dass sie einbrechen könnten. Manch einer ist hingegen glücklich mit einem Sparbuch , mit dem er nichts verdient, aber eben auch nichts verliert. Wieder andere sind überglücklich mit einem eigenen Haus im Grünen, das sie teuer gekauft haben , in das sie weiter groteske Summen stecken und dessen Wert beständig sinkt – das sie aber 24 Stunden am Tag zu zufriedenen Menschen macht.

Die Beschäftigung mit Geld hat ja immer zwei Seiten: Es gibt die Seite der Zahlen und die der Emotionen. Über die erste wird viel geschrieben. Über die zweite eher selten. Dabei ist sie nicht weniger wichtig: Vielleicht sind Sie heute zufrieden, weil sie am „Black Friday“ etwas online bestellt haben, was Sie nicht wirklich brauchen, aber Ihnen das Gefühl gibt, sie hätten etwas gespart. Anderen ist das ein Horror. Und beide haben auf ihre Art Recht.

Ich bin kein Handyanbieter-Wechselprofi

Konkret sieht die emotionale Seite so aus, dass man fraglos sparen kann, wenn man vergleicht, verhandelt und Anbieter wechselt. Ich habe das inzwischen so oft gelesen und gehört, dass ich mich schon schlecht fühle, wenn ich mal ein Jahr lang nicht verglichen und verhandelt habe oder gewechselt bin.

Ziehe ich die emotionale Seite meiner eigenen Verbraucherkarriere in die Betrachtung mit ein, stehe ich vermutlich schlechter da als all jene vermeintlich dummen Verbraucher, die eben nie vergleichen, verhandeln oder den Strom- oder Handyanbieter wechseln. Gewiss: Ich habe hier mal 100 Euro gespart auf die Strom-Jahresrechnung oder da 10 Euro auf die Handy-Grundgebühr. Ich bin da keineswegs Wechselprofi, der den letzten Cent herausquetscht, sondern kümmere mich ein oder zwei Mal im Jahr darum, und dann durchaus vernünftig.

Bei einer sauberen Vollkostenrechnung sähe die Sache aber schon anders aus, da ich auf mindestens ein Dutzend Fälle komme, in der ich, wie Millionen anderer Kunden auch, hinter die Fichte geführt werden sollte. Ich musste mich wahlweise mit kostenpflichtigen Hotline-Anrufen oder Briefen gegen ganz anders als vereinbart ausgefallene Vertragskonditionen wehren, Zusatzpacks abbestellen, Voreinstellungen löschen, musste lernen, dass man den „monatlichen Gesamtpreis“ selbst dann „monatlichen Gesamtpreis“ nennen darf, wenn der nur für einen Teil einer Mindestvertragslaufzeit gilt und es dazu auch keine Fußnoten gibt. Ich rannte Kündigungsbestätigungen hinterher und bin irgendwann dazu übergegangen, Post in Zusammenhang mit Verträgen aller Art nur noch per Einwurfeinschreiben zu verschicken.

Ich erhielt als Werbeflyer getarnte Preiserhöhungen, Angebote, die man nur telefonisch unterbreiten könne, bekam Drohungen mit Inkassobüros, in Fußnoten getarnte Zusatzkosten aufgedrückt, musste rabiat auf Sonderkündigungsrechte nach Tariferhöhungen bestehen, Musicflats loswerden, vereinbarte Kündigungsfristen dokumentieren, war tagelang ohne Telefon und Internet, musste Sofortboni einfordern. Ich hatte es mit Anbietern zu tun, die Schreiben nie bekommen haben und mir ihre kostenpflichtigen und zeitraubenden Kommunikationswege aufzwingen wollen. Anbieter, die Dinge per E-Mail rechtsgültig verschicken, aber selbst per E-Mail nicht länger erreichbar sind.

Vor allem aber habe ich gelernt: Viele Anbieter schaffen gerne Fakten und stellen sich dann tot.