Substanz schlägt Wachstum

30. Jan 2017 , Julia Groth

Nach Jahren, in denen Growth-Aktien besonders gut abschnitten, ist nun das Comeback der Value-Titel in vollem Gange. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen. Von Julia Groth

Ein Blick ins vergangene Jahr zeigt, dass das Comeback der Substanzwerte womöglich schon in vollem Gange ist. Der Aktienindex MSCI ACWI Value stieg 2016 um 12,6 Prozent, vor allem im vierten Quartal legte er kräftig zu. Der Index MSCI ACWI Growth kletterte dagegen auf Jahressicht nur um 3,3 Prozent. Immer mehr Anleger springen mittlerweile auf den Value-Trend auf. Zum Beispiel Jens Ehrhardt, Fondsmanager bei der Investmentboutique DJE Kapital: Er geht davon aus, dass 2017 ein starkes Jahr für Substanzwerte wird, und hat sein Portfolio entsprechend ausgerichtet.

In den vergangenen Jahren konnten Aktienanleger mit Wachstumstiteln ansehnliche Renditen erzielen, Substanzwerte schnitten dagegen schlecht ab. Nun hat sich die Lage gedreht. Unter Substanzwerten oder Value-Aktien versteht man Aktien solcher Unternehmen, die zwar kein fulminantes Wachstum erwarten lassen, aber solide und gut geführt sind. Value-Investoren suchen nach Titeln, die unterbewertet sind , also den Wert des dahinterstehenden Unternehmens nur unzureichend widerspiegeln. „Die Chancen für eine Trendwende hin zu Value-Titeln stehen gut“, sagt John Bennett, Fondsmanager bei Henderson Global Investors.

Value-Aktien als Stabilitätsanker

Hauptgrund für die gute Entwicklung von Value-Aktien ist die Sorge vor Schwankungen an den Aktienmärkten. Noch befinden sich die Börsen zwar in einem Aufwärtstrend, vor allem an der Wall Street geht es seit Monaten steil nach oben. Immer mehr Marktbeobachter fürchten aber, dass Donald Trumps protektionistische Wirtschaftspolitik sowohl die US-Wirtschaft als auch den Welthandel belasten wird. Sollten die Aktienmärkte volatiler werden, würden Value-Aktien als Stabilitätsanker dienen. Ihre Kurse schwanken in der Regel weniger heftig als die von Growth-Titeln.

Der Trend zu Value macht auch vor den Schwellenländern nicht Halt. Dort steht er allerdings unter anderen Vorzeichen als in den Industriestaaten. „Qualitätsunternehmen in den Emerging Markets befinden sich oft in staatlicher Hand. Weil viele Schwellenländer verstärkt Reformen angehen, dürften die Gewinne dieser Unternehmen bald steigen, und ihre Aktienkurse ebenfalls“, erklärt Hilde Jenssen, Head of Specialists beim norwegischen Investmenthaus Skagen Funds.