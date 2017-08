Value-Aktien - es geht an die Substanz

15. Aug 2017 , Nadine Oberhuber

Selten nämlich klaffen die Bewertungen für Aktien so auseinander wie derzeit. Dazu muss man nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachten, sondern das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Das besagt, wie hoch ein Unternehmen am Markt bewertet wird im Verhältnis zu seinem Buchwert, also dem Gesamtwert seiner Anlagen gewissermaßen. Beträgt der Quotient aus beiden 1, dann gilt die Aktie als fair bewertet. Liegt der Wert deutlich darüber, gilt sie als zu teuer. Und kommt viel weniger als 1 dabei heraus, dann wird das Unternehmen an der Börse unterschätzt. Dann ist seine Marktkapitalisierung nämlich deutlich geringer als allein sein Eigenkapital wert ist.

Eigentlich würde man denken, bei einem Indexstand des Deutschen Aktienindex Dax von rund 12.000 Punkten, also kurz unterhalb des Allzeithochs von 12.700 im Mai, seien deutsche Aktien derzeit alle eher gut bewertet. Sind sie natürlich auch, in Summe jedenfalls. Allerdings auch nicht gerade außergewöhnlich gut, denn schaut man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index an, dann liegt der Wert für den Dax mit 14 derzeit voll im Rahmen. Er hält sich ziemlich genau auf dem Niveau des langjährigen historischen Dax-Durchschnitts von 14,6. So gesehen bewegt sich der Markt derzeit also nur im Mittelmaß. Aber bei Aktien ist es auch nicht anders als bei Menschen: Manche sind besser, andere schlechter. Daher muss man sich die Guten und die Schlechten einmal genau ansehen – insbesondere die Lücke, die zwischen beiden klafft. Dann aber reibt man sich gehörig die Augen.

Lücken sind eigentlich nie gut. Egal ob es nun um Zahn-, Wissens- oder Baulücken geht, jedes mal zeigen sie deutlich: Hier fehlt etwas! Meist dauert es zwar nur sehr kurze Zeit, bis so ein Loch wieder geschlossen wird und dann ist alles wieder gut, oder zumindest schön gleichmäßig. Manchmal haben sie aber auch etwas länger Bestand. Auch am Aktienmarkt gibt es derzeit solche Lücken, Bewertungslücken nämlich. Zwischen den besonders gut bewerteten Aktien und den besonders schlechten. Und dieses Loch ist aus Anlegersicht besonders interessant. Der Moment, in dem die Bewertungen derart auseinanderklaffen, lässt sich nämlich gut ausnutzen.

Man könnte sagen: Wo gewirtschaftet wird und wo Investoren unterschiedliche Einschätzungen hegen, wie hoch die Gewinne künftig wohl ausfallen werden, sei es doch normal, dass mal eine größere und mal eine kleinere Lücke zwischen den Bewertungen klafft. Anderseits geben Analysten zu bedenken: Zu derartigen Abständen im Markt kommt es sehr selten und sie liegen auch deutlich über den durchschnittlichen Differenzen, die es sonst auf 20-Jahres-Sicht gegeben hat. Genauer gesagt: Solche großen Abstände gab es sonst lediglich kurz vor extremen Verwerfungen. Es gab zuletzt genau drei Zeitpunkte, an denen der Markt derart auseinanderklaffte wie jetzt: im Jahr 2000 – kurz vor dem Dotcom-Crash. Im Jahr 2008 – kurz vor der Finanzkrise. Und 2012 zum Höhepunkt der Eurokrise. Ja, und jetzt. Die große Lücke bedeutet also vermutlich nichts Gutes.

Schaut man sich die Liste der KBVs zurzeit an, so bringen es Commerzbank und Deutsche Bank gerade einmal auf 0,3, sie bleiben also derzeit deutlich unter ihrem Potenzial. Dagegen schießen die Kurse von Pro Sieben Sat 1 und Thyssenkrupp arg darüber hinaus mit einem Wert von ungefähr 6,0. Das bedeutet, dass etwa das 20-Fache zwischen den am besten und den am schlechtesten bewerteten Aktien liegt. Normal ist ein Abstand von etwa dem 10-Fachen bis 13-Fachen. So gesehen ist die Bewertungslücke zwischen beiden also doppelt so groß wie im zehnjährigen Mittel. Ist das nun schlimm?

Vor Krisen sollte man Value-Aktien kaufen

Alan Greenspan hat davor erst dieser Tage gewarnt: Die Anleihenmärkte sollten Anleger beobachten! Nicht an den Aktienmärkten nämlich, sondern bei den Anleihen habe sich eine Blase aufgebläht, die zu platzen drohe, sobald die Zinswende abrupt käme. Es gilt tatsächlich als ausgemacht, dass sich Investoren scharenweise von alten Zinspapieren trennen werden und deren Kurse stürzen, sobald neue Bonds mit viel besseren Zinsen auf den Markt kommen werden. Und was haben die Anleihen nun mit der Lücke bei den Aktienbewertungen zu tun? Ganz einfach: In Zeiten, in denen die Zinsen steigen und Investoren ihre Anleihen verkaufen, wird die Verkaufswelle auch über den Aktienmarkt schwappen. Denn beide Märkte agieren in Extremsituationen gar nicht so abgekoppelt voneinander, wie viele Finanzwissenschaftler lange Zeit angenommen haben. Zuletzt war es jedenfalls immer so: Krachte der eine Markt, so zog er den anderen zumindest in Mitleidenschaft.

Allerdings werden sich die Anleger nicht gleichermaßen von allen Aktien trennen, sondern zuerst von denen, die sie für stark überbewertet halten. An den unterbewerteten dagegen, werden sie in der Folgezeit vermehrt festhalten. In der Hoffnung nämlich, dass sie die gerade noch billig erworben haben und dass sie in der Folgezeit den Rückstand aufholen und sich wieder auf das Niveau berappeln, auf dem sie zumindest fair bewertet sind.

Bisher funktionierte das zumindest. Daraus leiteten Börsianer die Strategie ab: Wenn Krisen bevorstehen, sollte man Value-Aktien kaufen. Also substanzstarke Aktien, die sich – neben ihrer Unterbewertung am Markt - vor allem dadurch auszeichnen, dass sie Antizykliker sind, stabile Cashflows generieren und ihr Wert weniger schwankt. Dazu gehören gemeinhin die Aktien von Nahrungsmittelkonzernen, Getränkeproduzenten, Gebrauchsgüterherstellern und Kosmetikfirmen sowie Körperpflegeprodukt-Herstellern, aber auch Pharmaunternehmen. Mit ihnen segelt man nämlich vergleichsweise stabil durch harte Zeiten. Manche nennen sie deshalb auch „Aktien mit anleiheähnlichen Merkmalen“.