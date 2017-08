Unternehmensanleihen liegen im Trend

17. Aug 2017 , Von Udo Trichtl

Sehr beliebt: Unternehmensanleihe-ETFs

Das sehen offenbar viele Anleger so. Im vergangenen Jahr floss erstmals mehr Geld in börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die Anleihe-Indizes nachbauen, als in solche, die auf Aktienindizes setzen. Vor allem Unternehmensanleihe-ETFs waren beliebt: Die Produkte sammelten im Jahr 2016 europaweit 16 Mrd. Euro ein, zeigen Zahlen der französischen Investmentgesellschaft Amundi. Staatsanleihe-ETFs verzeichneten im selben Zeitraum Zuflüsse von gerade einmal 1 Mrd. Euro. Mit Indexfonds können Anleger günstig und breit gestreut in Anleihen investieren. Niedrige Kosten sind bei Renten-Investments im Niedrigzinsumfeld besonders wichtig, sie machen sich in der Performance direkt bemerkbar.

Langfristig könnten für Anleger sogenannte Floating Rate Notes interessant werden. Das sind variabel verzinste Anleihen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anleihen wird der Kupon bei Floatern periodisch an einen Referenzzinssatz angepasst. So bieten die Papiere einen gewissen Schutz vor steigenden Zinsen. Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB den ersten Zinsschritt im Jahr 2019 wagen wird. Auf der anderen Seite des Atlantiks hat die US-Notenbank den Leitzins zuletzt im Juni um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Weitere Zinserhöhungen in den USA dürften den Druck auf die EZB erhöhen, es der Fed gleichzutun.