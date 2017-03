Versicherungslizenz für Finleap

17. Mär 2017 , Heinz-Roger Dohms

Die Bafin dürfte in Kürze zum ersten Mal eine Versicherungslizenz an ein Fintech ausstellen. Von Heinz-Roger Dohms

Zeitenwende im deutschen Versicherungsmarkt: Nach Capital-Informationen dürfte die Finanzaufsicht Bafin in Kürze erstmals eine Sachversicherungslizenz an ein Finanz-Start-up ausstellen. Konkret geht es dabei um eine Firma namens Element, die zurzeit von der renommierten Berliner Fintech-Schmiede Finleap hochgezogen wird. „Wir haben bereits vor einigen Monaten einen entsprechenden Antrag bei der Bafin gestellt“, bestätigte Finleap-Chef Ramin Niroumand. In den nächsten Tagen soll testweise die Website der neuen Firma livegehen – ein klares Indiz, dass die Berliner zuversichtlich sind, die Lizenz zeitnah zu erhalten.

Die Fintech-Welle erreicht damit nach den Banken auch die Versicherungsbranche. Zwar sind hierzulande schon jetzt einige Dutzend „Insurtechs“ aktiv. Allerdings handelt es sich dabei meist um reine Maklerfirmen, die sich auf den Vertrieb von Versicherungen beschränken. Typische Beispiele sind Getsafe, Knip oder das ebenfalls zu Finleap gehörende Start-up Clark. Deren Geschäftsmodell ist es, die Policen ihrer Kunden kostenlos in einem „digitalen Versicherungsordner“ zu verwalten – und sich im Gegenzug das Maklermandat übertragen zu lassen. Auf Basis dieses Mandats bieten die Fintechs ihren Usern dann alternative Policen an und kassieren die entsprechenden Provisionen. Für diese Art von Tätigkeit reicht indes eine Gewerbezulassung.

Eine Bafin-Lizenz hat dagegen noch kein „Insurtech“. Einzig die Münchner Firma Ottonova hat bislang einen Antrag gestellt – jedoch nur für Krankenversicherungen, nicht für das Kernsegment „SUH“, also für Sach-, Unfall- und Haftpflichtschäden.