Tech-Aktien bergen Tücken für Privatanleger

25. Apr 2017 , Julia Groth

Die Kurse von Technologie-Aktien könnten weiter steigen, sagen Marktbeobachter. Wer investieren will, sollte darauf achten, sich nicht mit Nischen-Investments zu verzetteln.

Der US-Aktienindex Nasdaq-100 eilt von Rekord zu Rekord. Anfang dieses Jahres schlug er sein bisheriges Allzeithoch aus dem Jahr 2000, kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase. In den folgenden Wochen ging es weiter aufwärts. Obwohl es seit dem neuen Rekordwert von Anfang April einige kleine Rücksetzer gab, sind Marktbeobachter optimistisch, dass die Rally noch nicht am Ende ist.

Technologie-Aktien gelten als konjunktursensibel. Läuft die Wirtschaft, sind sie besonders gefragt – und sowohl in den USA als auch in Europa zieht die Konjunktur allmählich an. Bei einer aktuellen Umfrage der US-Investmentbank Merrill Lynch unter Vermögensverwaltern und Fondsmanagern aus der ganzen Welt erklärte ein großer Teil der Befragten, dass Technologiewerte derzeit zu ihren Favoriten zählten. Vor allem europäische Anlageprofis gehen demnach davon aus, dass die Kurse der Tech-Titel weiter steigen.