Geldanlage

Trump-Schock an den Märkten fällt aus

09. Nov 2016 , Hans-Jürgen Möhring

Die Finanzmärkte reagieren gelassen auf die Wahl Donald Trumps. Wir haben einige Stimmen der Finanzprofis gesammelt.

© Getty Images

Richard Dunbar, Senior Investment Strategist bei Aberdeen Asset Management Die Märkte sind eingeknickt und das wird sich auch fortsetzen. Die meisten Investoren hatten einen Sieg Clintons einkalkuliert und sind jetzt dabei, sich zu neu zu kalibrieren - entlang ziemlich vorhersehbarer Muster. Es gibt eine natürliche Flucht hin zu Qualität, mit Anstiegen bei Assets wie dem Japanischen Yen und Gold. Währenddessen gibt es einen Ausverkauf bei Assets, die eng mit einigen von Trumps politischen Leitlinien wie der Anti-Globalisierung und dem Protektionismus zusammenhängen, mit dem mexikanischen Peso an der Spitze. Ein großer Teil dieses Ausverkaufs ist allerdings irrational. Jetzt ist es an der Zeit, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die USA bleiben ein Land, von dem in den vergangenen 50 Jahren praktisch alle wichtigen Technologien hervorgebracht wurden; wo Regeln sakrosankt sind; mit einer relativ vorteilhaften Demografie; und einer sowohl breiten als auch tiefen Kapitalbasis. Nichts davon hat sich als Ergebnis der Ereignisse über Nacht geändert.

Dominic Rossi, Globaler Chief Investment Officer für Aktien bei Fidelity Wir bewegen uns in einer Welt von beispiellosem politischen Risiko, das die Säulen der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg infrage stellt. Da wundert es nicht, dass Investoren in Deckung gehen. Das derzeitige Gefühl der Fassungslosigkeit über die Verschiebung der amerikanischen Politik nach rechts muss später einer nüchternen Risikobewertung weichen. Die unmittelbaren Auswirkungen des Trump-Siegs wird die US-Notenbank Federal Reserve spüren. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember, gefolgt von zwei weiteren Zinssteigerungen 2017, ist nun stark gesunken. Der Dollar, der in der Erwartung einer Zinserhöhung höher stand, ist gefallen. Beide Entwicklungen waren Bedrohungen für den Bullenmarkt, und diese sind jetzt verschoben worden. Die Geldpolitik wird akkomodativ bleiben. Allerdings werden diese bekannten finanziellen Risiken nun durch ein beispielloses Ausmaß an unbekannten politischen Risiken überschattet. Wir können nun spekulieren, ob den protektionistischen Slogans Trumps substanzielle politische Inhalte folgen werden. Investoren, vor allem aus Übersee, warten nun erst einmal ab. Die republikanische Kontrolle beider Häuser bietet die Möglichkeit, die politischen Blockaden der in der amerikanischen Innenpolitik in den vergangenen Jahren zu durchbrechen. Es wird starke Bestrebungen geben, viele Initiativen Obamas zurückzufahren, vor allem Obamacare. Aber nichts davon wird Anleger kurzfristig überzeugen.

Keine Zeit für Krisenszenarien Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer Deutsche Asset Management Wir empfehlen Anlegern auch angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump die Nerven zu behalten. Wir rechnen zwar weiterhin mit nervösen, volatilen Märkten. Allein schon, weil die Unsicherheit anhalten wird, wie sich der Politnovize Trump im Regierungsalltag bewährt. Es ist aber auf keinen Fall die Zeit, ein Krisenszenario zu malen. Letztlich ist es aber schwer einzuschätzen, in welche Richtung Trump sich bewegen wird. Es gibt also durchaus auch die Hoffnung, dass er positiv überrascht. Quentin Fitzsimmons, globaler Anleihenmanager bei T. Rowe Price Die institutionellen Kontrollmechanismen, denen der Präsident unterliegt – der Präsident ist nicht allmächtig – könnten dazu führen, dass sich die Anleger dazu entschließen, den Kopf einzuziehen, nicht übertrieben zu reagieren und einfach nur zu versuchen, die nächsten vier Jahre über die Runden zu kommen Jim Leaviss, Head of Retail Fixed Interest Team, M&G Investments Die eigentliche Konsequenz der Ereignisse der vergangen Nacht für Investoren ist folgende: Da es für die meisten Industrienationen der Welt seit der großen Finanzkrise kein Einkommenswachstum gab (von einem einzigen Prozent mal abgesehen), werden die etablierten Parteien und ihre Kandidaten in den Wahlen heftig abgestraft. Diese Entwicklung endet nicht mit den US-Wahlen. Nächsten Monat steht uns ein Verfassungsreferendum in Italien bevor. In Europa stehen für das kommende Jahr etliche Wahlen an (könnte Marine Le Pen zur französischen Präsidentin gewählt werden?). Heute Morgen sah ich eine Statistik, nach der in den G7-Ländern 65 Prozent der Eltern glauben, dass es ihren Kindern einmal schlechter gehen wird als ihnen selbst. Nach den Mehrheitsverschiebungen in Großbritannien beim Brexit und nun in den USA: Werden die etablierten politischen Parteien reagieren, indem sie die staatlichen Ausgaben deutlich ausweiten? Könnte die Wahl der vergangenen Nacht das Ende des weltweiten Sparkurses einläuten?