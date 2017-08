Trumps Offenbarungseid

02. Aug 2017 , Christoph Bruns

Abgesehen von Waffenverkäufen an Staaten im Nahen Osten, die ohnehin in der langjährigen Tradition amerikanischen Regierungshandelns liegen, ist kein Trump-Aufschwung zu beobachten. Im Gegenteil: Wirtschaftswachstum und Konsum sind anämisch und weit davon entfernt, die von Trump in Aussicht gestellten Zuwachsraten zu erreichen. Ebenso wirkt die Betonung von Kohle, Gas und Öl bizarr, denn bereits unter Präsident Obama ereignete sich der große Fracking-Boom und der Kohlebergbau in den USA ist durchaus nicht nur aus Umweltgründen existenzgefährdet.

Nun sind sechs Monate vergangen, seit Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist. Die bisherige Bilanz ist ernüchternd. Das Maulheldentum Trumps hat den USA weder daheim noch international Rückenwind verschafft. Die ersten Initiativen des neuen aber zugleich betagten Präsidenten auf dem Feld der Einwanderungs- und Gesundheitspolitik sind bislang kläglich misslungen. Während die ausländerfeindlichen Einwanderungsinitiativen in den Mühlen der Justiz weitgehend hängen blieben, scheiterte die Abschaffung bzw. die Reform von Obamas Gesundheitsreform – Obamacare genannt – an der Zerstrittenheit der Republikaner in den beiden Kammern des amerikanischen Kongresses.

Diplomatische Fehltritte

Desolater noch als die Innenpolitik geriet die Außenpolitik unter Trump. Bereits im Wahlkampf ätzte er gegen Mexiko, sodass ihn die mexikanische Regierung zur Persona non grata erklärte. Kaum im Amt geriet Trump dann mit dem australischen Ministerpräsidenten Malcolm Turnbull über Kreuz. Zudem dauerte es nicht lange, bis der amerikanische Präsident auch mit dem nördlichen Nachbaren Kanada einen handfesten Streit über Agrarfragen anzettelte.

Was den treuen Verbündeten, manche sagen auch Vasallen, Großbritannien, angeht, so meinte Trump in seinem ersten Staatsgast Theresa May „seine Maggie“ erkannt zu haben, ganz in Anlehnung an Ronald Reagans Sympathie für Margaret Thatcher. Mehrmals hatte er sich sehr positiv über den Brexit und abfällig über die EU geäußert. Die britischen Wähler haben der Pastorentochter May ihre Nähe zu Trump ebenso wenig gedankt, wie sie einst auch Tony Blair wegen seine Nibelungentreue zu George W. Bush abstraften. Völlig unklar bleiben zudem die Motive für die Tiraden Trumps gegen den Bürgermeister von London Sadiq Kahn nach den dortigen Terroranschlägen im Juni 2017. Warum der diplomatisch ungebildete Präsident ohne Not gegen einen prominenten Vertreter der britischen Politik mit Verve austeilt, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

Damit nicht genug: Die Beziehungen zu Russland haben einen neuen Tiefpunkt erreicht und das Verhältnis zu China wird zunehmend frostig, seitdem Präsident Xi den Wüterich und Dealmaker beim Thema Nordkorea geschickt auflaufen ließ.