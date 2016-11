Trump rüttelt Rohstoffmärkte durch

22. Nov 2016 , Julia Groth

Nach Donald Trumps Wahlsieg ist die Apokalypse an den Aktienmärkten ausgefallen. Viele Aktienindizes in Industriestaaten sind nicht abgestürzt, sondern in die Höhe geschnellt. An den Rentenmärkten lief es genau andersherum: Dort sorgte die Angst vor einer explodierenden US-Staatsverschuldung nach Trumps Wahlsieg für Panikverkäufe und fallende Kurse. Auch bei Rohstoffen hat sich der Trump-Faktor bemerkbar gemacht – allerdings nicht so eindeutig wie an den Aktien- und Rentenmärkten. Rohstoffe reagierten unterschiedlich auf die Wahl. „Trumps unerwarteter Sieg hat die Rohstoffmärkte in eine unsichere Zukunft geschickt“, sagt Ole Hansen, Rohstoffexperte der Saxo Bank.

Die größte Überraschung gab es beim Gold. Analysten waren davon ausgegangen, dass ein Wahlsieg Trumps die Investoren verunsichern und in sichere Häfen würde flüchten lassen. Davon hätte das Edelmetall profitiert. Anleger zeigten sich aber wider Erwarten nicht verunsichert, sondern risikofreudig. Seit der US-Wahl hat der Goldpreis um acht Prozent nachgegeben. Derzeit liegt er bei rund 1200 US-Dollar je Feinunze. Die Bewegung fiel wohl auch deshalb so heftig aus, weil viele Spekulanten im Vorfeld der Wahl auf einen steigenden Goldpreis gesetzt hatten. Als sich abzeichnete, dass es anders kommen würde, lösten sie ihre Positionen auf.