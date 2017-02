Trump - Kaiser ohne Kleider

09. Feb 2017 , Daniel Saurenz

Ist die Luft bald raus aus der Trump-Rally an den Börsen? Daniel Saurenz erklärt, was auf Anleger zukommt.

So gespalten wie die Fans von Donald Trump und Hillary Clinton vor der US-Präsidentenwahl gewesen sind, so unterschiedlich stehen sich Anhänger und Skeptiker des Präsidenten seit seinem Amtsantritt gegenüber. Die einen erwarten von Trump einen Schub für die US-Wirtschaft, andere sehen den Kaiser schon bald ohne Kleider dastehen. Erwarten Anleger im weiteren Verlauf des Jahres ungemütliche Zeiten und lässt sich von einem möglichen Crash sogar profitieren?

Wie könnte es beim S&P 500 und Dax 2017 laufen?

Sollte Trump tatsächlich Einfuhrzölle erheben, würden dadurch ausländische Produkte in den USA deutlich teurer, wodurch ihr Absatz schrumpfen und sich das hohe US-Außenhandelsbilanzdefizit deutlich verringern würde. Das heizt den Höhenflug des Dollar weiter an. In dem Umfeld könnte weiter Kapital in den US-Aktienmarkt fließen – obwohl das US-Wirtschaftswachstum schwächer als erwartet ausfallen dürfte –, weil die weltweiten Investoren nach einem sicheren Hafen suchen. In einem solchen Umfeld könnte die Rekordfahrt des S&P 500 nach einem kurzen Rückschlag noch etwas weitergehen, wenngleich der Index mit einem 2017er-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18 sehr hoch bewertet ist.