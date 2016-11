Finanzprofis zwischen Clinton und Trump

14. Nov 2016 , Julia Groth

Nachher: „Hinsichtlich des Marktrisikos interpretieren wir das Brexit-Votum als einen Referenzpunkt. Diese Erfahrung legt uns nahe, dass, eher als einen langanhaltenden Zeitraum mit breit angelegten Marktturbulenzen über alle Assetklassen hinweg zu erwarten, die allgemeinen Befürchtungen auf dem Markt verschwinden könnten und auf das Epizentrum beschränkt bleiben, bis sich der Staub legt. In diesem Fall sind mexikanische Anlagen ein klarer Favorit im Schwellenländer-Bereich.“

Vorher: „Hillary Clinton entscheidet die Wahl für sich – wenn auch nur knapp. Denkbar ist eine moderate Rally, weil die Marktteilnehmer über die Wahl Clintons möglicherweise erleichtert wären. Wenn der nächste Präsident Trump hieße, würde das Risiko aus Marktsicht erheblich höher liegen. Viele Menschen sind beunruhigt, dass Trumps drastische Rhetorik die Märkte in Aufregung versetzen könnte.“

Carmignac Gestion

Vorher: „Die Wahl eines Kandidaten wie Donald Trump zum US-Präsidenten war vor einem Jahr noch unwahrscheinlich, heute erscheint sie in gewisser Hinsicht plausibel. Eine Mehrheit der britischen Bevölkerung entschied sich für den Austritt aus der Europäischen Union, und in Europa legen populistische Parteien zu. Hinter der Ruhe an den Märkten verbirgt sich nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine politische Schwäche.“

Nachher: „Donald Trump hat die Wahl gewonnen, weil er in den Augen der US-Wähler für mehr steht als nur für seine provozierenden Äußerungen. Im Hinblick auf die große wirtschaftsliberale Globalisierung, die vor einigen Jahren begonnen hat, muss sein Wahlsieg als ein gravierender Rückschritt gewertet werden. Was die Aktienmärkte betrifft, so dürfte diese neue Entwicklung die Sektorenrotation hin zu zyklischen Titeln und Value-Aktien, die bereits seit einigen Monaten im Gange ist, noch beschleunigen.“