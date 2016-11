Was Trumps Sieg für Anleger bedeutet

10. Nov 2016 , Nadine Oberhuber

Wenn man sich fragt, was man von Amerikas neuem Präsidenten zu halten hat – von dem Mann, an dessen Deutung nun schon so viele Zeitgenossen weltweit gescheitert sind – dann orientiert man sich am besten an einem Satz, den Donald Trump selbst im Laufe des Wahlkampfes gesagt hat: „Ich bin total flexibel bei vielen, vielen Themen – und ich glaube, man muss das auch sein.“ Man fühlt sich dabei unweigerlich erinnert an den Spruch von Kurt Tucholsky: „Wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein.“ Folgerichtig überwiegt nach der ersten Fassungslosigkeit über seinen Wahlsieg zunächst eines: Die bange Frage, was das alles für die Welt, die Weltfinanzmärkte und die Anleger weltweit heißt. Was also nun?

Viele Chefökonomen und Hausstrategen von großen Investmentgesellschaften, Banken, Börsen und Assetverwaltern versuchen, das zu beantworten, und das Wort, das dabei am häufigsten fällt ist: Unsicherheit. Gerade weil dieser Mann sich im Wahlkampf bei so vielen Themen so wenig festgelegt hat, weiß niemand so recht, wohin er das Land eigentlich steuern wird. Dementsprechend hektisch reagierten auch die Börsen auf die ersten Meldungen von Trumps Sieg: Der Nikkei rutschte als erster nach unten und schloss „the day after“ gut sieben Prozent im Minus. Der Dax schloss am Vorabend bei 10.500 Punkten und rutschte direkt nach Verkündung der ersten Ergebnisse um 300 Punkte ab. Auch die Börse in Hongkong stürzte ab. Allerdings schlossen die Aktienmärkte in den USA und in Europa im Plus. Am Donnerstag stieg der Dow Jones sogar auf ein Allzeithoch. Viele dieser kurzzeitigen Turbulenzen werden schon bald vergessen sein. Langfristig aber wird die Amtszeit von Trump sehr wohl größere wirtschaftliche Spuren hinterlassen, auf die Anleger gefasst sein sollten.