Infrastrukturfonds - Aufwind dank Trump?

23. Jan 2017 , Julia Groth

Der neue US-Präsident will Milliarden in die Infrastruktur stecken, Aktien von Baufirmen könnten profitieren. In den meisten Infrastrukturfonds sind US-Titel derzeit aber untergewichtet. Von Julia Groth

Donald Trump hat eine klare Meinung über sich selbst. „Der Einzige, der die Infrastrukturprobleme in unserem Land lösen kann, bin ich“, verkündete er im Wahlkampf. „Brücken, Flughäfen, Straßen – ich weiß, wie man baut.“ Tatsächlich ist die Infrastruktur in den USA in weiten Teilen marode. Der neue US-Präsident will das ändern: Er hat angekündigt, bis zu einer Billion US-Dollar für die Sanierung von Straßen, Brücken, Schulen auszugeben. Die Details des geplanten Investitionsprogramms sind noch unklar. Aber allein die Ankündigung des Republikaners hat in den vergangenen Monaten die Aktien von Baukonzernen und Stahlherstellern in die Höhe getrieben. Infrastruktur-Investments sind für Privatanleger ein schwieriges Terrain. Die größten Anlagechancen gibt es im Bereich Privat Equity. Dieser Teil des Kapitalmarkts ist allerdings wenig liquide. Eine Alternative sind Fonds, die Aktien von Baukonzernen, Projektfinanzierern und anderen Firmen kaufen, die von Infrastrukturinvestments profitieren können. Viele Infrastruktur-Fonds haben in den vergangenen drei Jahren ordentliche Renditen geliefert.

Quelle: Morningstar; Stand: 19.1.2016

Viele Baufirmen sind in den Schwellenländern aktiv. Grund: Die aufstrebenden Volkswirtschaften mit ihrer wachsenden Bevölkerung haben Nachholbedarf in Sachen Straßen, Schulen, Wasser- und Stromnetze. Kein Wunder also, dass in den vergangenen drei Jahren ein Fonds am besten abgeschnitten hat, der in indische Infrastrukturtitel investiert. Der „Amundi Equity India Infrastructure“ konnte in diesem Zeitraum um rund 26 Prozent pro Jahr zulegen. Indien verzeichnete unter den Emerging Markets zuletzt ein besonders starkes Wirtschaftswachstum.