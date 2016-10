Tipp der Woche – Store Electronic Systems

04. Okt 2016 , Christian Scheid

Der Hersteller elektronischer Preisschilder ist auf dem Wachstumsmarkt in der Pole Position.

Vom Tante-Emma-Laden, über Supermärkte und Discounter hin zum Internet-Shopping: Wie wir einkaufen, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert. Auch in Zukunft stehen die klassischen Händler unter erheblichem Anpassungsdruck. Neben der Einrichtung eigener Online-Shops muss der Handel in seinen Filialen nach Möglichkeit den Kunden das gleiche Einkaufserlebnis wie im Internet bieten.

Eine wesentliche Schnittstelle zwischen der Onlinewelt und dem stationären Handel sind „elektronische Preisschilder“ (Electronic Shelf Labels, ESLs). Damit ist es möglich, dem Kunden flexible, tages- oder gar stundenaktuelle Preise zu bieten. Analystenschätzungen zufolge soll der ESL-Markt von aktuell 350 Mio. Dollar auf 1,5 bis 2,0 Mrd. Dollar 2020 wachsen.