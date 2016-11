Tipp der Woche - Paypal

07. Nov 2016 , Christian Scheid

Einzelhändler in aller Welt fiebern dem näher rückenden Weihnachtsgeschäft entgegen. Auch in diesem Jahr dürfen sich Internetplattformen wie Amazon und Zalando auf einen starken Zulauf einstellen. Denn der Trend zum Onlineshoppen ist ungebrochen. Gut die Hälfte der EU-Bevölkerung hat in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal online eingekauft.

In einzelnen Ländern liegt der Anteil noch deutlich höher. Spitzenreiter ist Großbritannien mit 81 Prozent, Deutschland kommt auf 73 Prozent. 2015 betrug der Wert der in Europa online verkauften Waren rund 189 Mrd. Euro – 9 Mrd. Euro mehr als 2014. In Ländern wie China sind noch weitaus höhere Wachstumsraten zu verzeichnen.