Tipp der Woche - MPH

27. Dez 2016 , Christian Scheid

Der Tipp der Woche ist Bestandteil der Capital-Depesche, unserem 6-seitigen Börsenbrief für Anleger mit dem aktuellen Geschehen an den Kapitalmärkten, fundierten Analysen, dem erfolgreichen Depesche-Depot und vielem mehr. Hier können Sie die Depesche bestellen

Über die Tochter­gesellschaft Haemato wird dabei der Bereich patentfreier und patentgeschützter Arznei­mittel abgedeckt. Das Kliniksegment mit dem Geschäftsschwerpunkt Schönheitschirurgie ist in der Tochter M1 Kliniken gebündelt. Seit 2015 gehört auch CR Capital Real Estate zum Konsolidierungskreis. Das Know how die­ser Tochtergesellschaft soll für den Aufbau von Gesundheitsimmobilien genutzt werden.

Nach einer Umstellung in der Bilanzierung weist MPH den Wert der börsengelisteten Beteiligungen entsprechend der Aktienkurse und der Beteiligungsquote im Finanzver­mögen aus. Da alle drei Aktien zuletzt stark gestiegen sind, haben sich diese Werte stark erhöht. Auf Basis der aktuellen Aktienkurse der drei Beteiligungen errechnet sich ein Wert von 5,17 Euro je MPH-Aktie. Demgegenüber ist der Titel an der Börse derzeit mit einem Abschlag von 28 Prozent zu haben. Für den Titel spricht zudem die Dividendenrendite von gut 3,2 Prozent. Wir raten zum Kauf.