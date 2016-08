Tipp der Woche – Delignit

22. Aug 2016 , Christian Scheid

Zu den „Hidden Champions“ – eher unbekannte Firmen, die in ihren Bereichen führend sind – zählt Delignit. Der Konzern, der bereits vor mehr als 200 Jahren gegründet wurde, entwickelt und fertigt ökologische, überwiegend laubholzbasierte Werkstoffe und Systemlösungen und vertreibt sie als Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant in Technologiebranchen wie etwa der Automobil-, Luftfahrt- und Schienenverkehrsindustrie. Die Produkte werden unter anderem als Einbausysteme bei Nutzfahrzeugen, brandschutzsichere Gebäudeausstattungen oder als Kofferraumladeboden in PKWs eingesetzt.