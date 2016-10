Tipp der Woche – Capital Stage

10. Okt 2016 , Christian Scheid

Höhepunkt der Green IPP & YieldCo-Konferenz, die am 5. Oktober bereits zum zweiten Mal in Frankfurt stattfand, war die Präsentation von Capital Stage. Der Betreiber von Solar- und Windparks übernimmt gerade den Wettbewerber Chorus Clean Energy. Im Zuge der 295 Mio. Euro schweren Transaktion dringt Capital Stage in neue Dimensionen vor. Die Gesellschaften kommen gemeinsam auf ein betreutes Solar- und Windparkport- folio im Volumen von über 1,1 Gigawatt. Das entspricht fast der Leistung eines mittleren Atomkraftwerks. Die beiden Konzerne ergänzen sich: Während Capital Stage vorwiegend im Solarbereich unterwegs ist, ist Chorus Clean Energy bei Windenergie gut aufgestellt.