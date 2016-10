Tipp der Woche – BASF

17. Okt 2016 , Christian Scheid

BASF verzeichnete zuletzt einen Gewinneinbruch. Aber die Aktie profitiert von den Umwälzungen in der Agrochemiebranche.

Der Chemiekonzern BASF hat wegen des Verkaufs seiner Erdgashandelsaktivitäten im dritten Quartal einen kräftigen Umsatz- und Gewinneinbruch verzeichnet. Während die Erlöse um knapp ein Fünftel auf 14 Mrd. Euro absackten, brach der operative Gewinn (Ebit) sogar um 22,5 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro ein. An den Zielen fürs Gesamtjahr hielt der Konzern aber fest. Der Umsatz dürfte wegen des Verkaufs des Gashandelsgeschäfts „deutlich“ und das Ebit „leicht“ zurückgehen.

Daher und weil Analysten für das dritte Quartal im Schnitt mit schlechteren Zahlen gerechnet hatten, reagierte die Aktie positiv und sprang auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Schon seit längerem profitieren die Anteile von den Umwälzungen in der Saatgut- und Pflanzenschutzmittelbranche. Im Zuge der zahlreichen Zusammenschlüsse in dem Sektor geht das Analysehaus Kepler Cheuvreux davon aus, dass aufgrund kartellrechtlicher Gründe Unternehmensteile mit einem Wert von mindestens 11,5 Mrd. Euro auf den Markt kommen werden.

Das will sich BASF zunutze machen. Die Gesellschaft werde sich alle Verkäufe aus Agrochemie-Fusionen anschauen. Passe der Zukauf, auch preislich, dann werde BASF diesen wahrnehmen. Insofern bietet sich der Einstieg via Capped Bonuszertifikat an. Ein Papier der Commerzbank bietet bei einem Puffer zur Barriere von 20 Prozent eine Renditechance von maximal 12,0 Prozent.