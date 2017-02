Das Rentendilemma

16. Feb 2017 , Julia Groth

Seit der Präsidentschaftswahl in den USA haben die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen deutlich angezogen: um 0,75 Prozent auf mittlerweile 2,5 Prozent. Rentenanleger betrachten diese Entwicklung mit Sorge. Steigt die Rendite einer Anleihe, heißt das nämlich im Umkehrschluss, dass ihr Kurs fällt. In den kommenden Monaten könnten die Anleihemärkte in den USA und auch in Europa noch stärker unter Druck geraten.

Grund für die Turbulenzen ist die Aussicht auf weiter steigende Zinsen. Der neue US-Präsident will mit einem Investitionsprogramm und Steuersenkungen die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten ankurbeln. Verbesserte Konjunkturdaten könnten die US-Notenbank Fed dazu zwingen, den Leitzins schneller und kräftiger anzuheben als gedacht. Auch die steigende Inflation in den USA setzt die Fed unter Zugzwang. „Sie dürfte den Leitzins im Jahresverlauf zwei- bis dreimal anheben“, sagt Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank.

In Europa ist die Zinswende dagegen noch entfernt. Doch könnten auch hier im laufenden Jahr die Anleihekurse unter Druck geraten, warnt Schickentanz. Erstens kann sich der europäische Anleihemarkt nicht komplett von seinem US-Pendant abkoppeln. Zweitens steigt im Euro-Raum die Inflation. Das macht Anleihen mit niedrigem Kupon unattraktiv.