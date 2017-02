Auf der Suche nach dem Ertrag

13. Feb 2017 , Nadine Oberhuber

Aber klammern wir mal das Wohneigentum aus, erschreckend sind ganz andere Zahlen: Raten Sie mal, was knapp hinter dem Wohneigentum liegt, wenn man nach den lukrativsten Anlagen fragt? Es ist Gold. Na klar ist dessen Kurs in den letzten Jahren sehr stark gestiegen, das haben viele Medien berichtet und noch mehr Anleger mitbekommen. Aber er ist auch innerhalb der vergangenen fünf Jahre um 30 Prozent eingesackt, von Herbst 2011 bis Anfang 2016 sogar um satte 44 Prozent abgestürzt. Das haben anscheinend nicht ganz so viele Sparer realisiert. Man kann daher nur froh sein, dass Gold zwar eines der meistgelobten aber auch der am wenigsten gekauften Investmentprodukte ist. Lediglich sechs Prozent der Bundesbürger geben an, dass sie auch welches im Depot haben.

Doch weniger als die Hälfte aller Bundesbürger hat tatsächlich Wohneigentum. Das liegt an vielerlei: Zuerst einmal daran, dass man sehr viel Geld mitbringen und gespart haben muss , um überhaupt einen Kredit für ein Haus oder eine Wohnung zu bekommen. Mit der neuesten Kreditrichtlinie sogar noch ein wenig mehr. Aber auch an der immer unsteteren Welt, die jederzeit volle Flexibilität erwartet und zwar bis ans Lebensende und in der es kein Wunder ist, dass es auch immer länger dauert, bis sich Käufer überhaupt zur Investition in eigene vier Wände hinreißen lassen.

Wir müssen reden, über Geld und zwar schnell. Denn es gibt noch eine Reihe von Missverständnissen, die mal geklärt werden müssen. Zumindest lässt sich das folgern, wenn man sich die Ergebnisse einer repräsentativen GfK-Umfrage ansieht, in der Bundesbürger nach den attraktivsten Anlageformen gefragt wurden – und ebenso nach denjenigen Geldanlagen, die sie wirklich besitzen. Nun ist nicht ganz überraschend, dass die Antworten auf diese beiden Fragen an einigen Stellen weit auseinanderklaffen. Beim Wohneigentum zum Beispiel, das halten immer noch die allermeisten Deutschen für eine gute – wenn nicht gar die optimale – Form der Geldanlage. Dreiviertel sagen das.

Aktien schlagen Gold

Denn in erster Linie ist Gold eines der wankelmütigsten Vehikel, in das man sein Geld stecken kann. Und es ist – wenn man es physisch kauft, also in Form von Barren – sogar ein garantierter Negativzinsbringer, seine Aufbewahrung im Schließfach verursacht Kosten. Und selbst wenn man die Kosten herausrechnet und die reine Wertsteigerung des Goldkurses nimmt, dann schaffte man mit Gold seit 1975 zwar eine Rendite von vier Prozent jährlich – wenn man die Nerven behielt, es tatsächlich so lange im Tresor zu lassen. Schließlich schwankte es dabei um 16 Prozent permanent. Das ist schlimmer als das Auf und Ab an den Weltaktienbörsen, die schwanken nämlich nur um 15,4 Prozent. Klingt Gold jetzt immer noch nach einer attraktiven Geldanlage? Gut, in Zeiten von Niedrigzinsen sind vier Prozent ordentlich. Aber dagegen steht diese Zahl: Wenn man es ebenfalls seit 1975 zurückberechnet, brachte ein breit gestreutes Investment in weltweite Aktien eine Rendite von 8,8 Prozent. Ganz einfach zu kaufen mit einem ETF, also einem Indexfonds auf den MSCI World.

Aber Aktien und Fonds kommen bei den allermeisten Deutschen nicht so gut an, das wissen wir seit Langem. Nur 15 Prozent der Befragten haben laut der Umfrage Fonds im Depot. Spannend sind dabei auch diese Zahlen: Nur unwesentlich mehr Menschen, also nur jeder Fünfte, hält Fonds überhaupt für eine lukrative Form der Anlage. Genauso viele Sparer sagen – selbst heute noch! – dass Tagesgeld aber eine ebenfalls gute Anlage sei.

Vielleicht haben die Antwortenden lange nicht mehr auf die Vergleichstabellen mit den Tagesgeldzinsen geschaut, geschweige denn auf die eigenen Kontoauszüge. Dort steht nämlich bei fast allen Anbietern inzwischen eine Null vor dem Komma: 0,3 oder 0,5 einige Banken zahlen sogar nur noch 0,05 Prozent Zinsen im Jahr. Und das gilt inzwischen auch für alle großen und bekannten Internetbanken, die sich bisher mit ihren Konditionen regelrecht übertrumpften. Den Top-Zins von 1,0 Prozent bieten zurzeit nicht einmal mehr eine handvoll Banken – und das auch nur für Neukunden und maximal für ein paar Monate. Anders ausgedrückt: Im Schnitt kamen bei 10.000 angelegten Euro auf dem Tagesgeldkonto im gesamten Jahr 2016 am Ende 10.027 Euro heraus. Also ganze 27 Euro Ertrag, rechnen Vergleichsdienste vor. Nur das Sparbuch schaffte noch weniger, es warf 5 Euro ab. Ein Betrag, den man nicht einmal mehr Gewinn nennen möchte. Wer so weiterspart, hat nach 30 Jahren aus 10.000 Euro ungefähr 10.940 Euro gemacht, wenn man von 0,3 Prozent Zinsen ausgeht. Aus monatlich eingezahlten 100 Euro aufs Tagesgeldkonto (also 36.000 Euro Einzahlung) werden dann in 30 Jahren 37.671 Euro. So sieht also nach Meinung jedes Fünften eine lukrative Geldanlage aus.