Solider Aktien-Mittelbau

13. Sep 2016 , Nadine Oberhuber

Beim Investieren in deutsche Aktien denken viele nur an die Dax-Konzerne. Dabei bringen gerade die mittelgroßen Firmen des MDax die beste Rendite. Von Nadine Oberhuber

Es kommt wie immer auf die Entfernung an, aus der man die Börsenbewegungen betrachtet. Aus der Nähe gesehen ist die Kursbilanz der mittelgroßen Unternehmen derzeit negativ und ihre Kurstabellen sind rot gefärbt. Dennoch haben sie es auf Jahressicht – trotz der starken Schwankungen nach oben und unten – von anfänglich 19.500 Punkten auf 21.000 geschafft. Das ist ein Zugewinn von immerhin acht Prozent. Und das schaffte kein anderer deutscher Index außer ihnen: Der SDax kam im gleichen Zeitraum auf einen Zugewinn von 6,3 Prozent, der Dax legte „nur“ fünf Prozent zu und der TecDax sogar nur mäßige zwei Prozent, damit war er der schlechteste im Bunde. Die kleinen und mittleren Werte dagegen liefen zuletzt also deutlich besser als der Gesamtmarkt und die großen Börsenschwergewichte.

Wenn man die jüngsten Meldungen liest, drängt sich der Eindruck auf, als würden die mittelgroßen deutschen Firmen Sorgen bereiten. Jedenfalls diejenigen, die an der Börse notiert sind: „Kaum Bewegung beim MDax“, lautete jüngst ein Marktkommentar, „MDax kommt nicht voran“, war eine andere, er „trübt sich ein“. Tatsächlich sackte das Börsenbarometer der Mittelgroßen in der vergangenen Woche ab. Von 21.800 Punkten auf 21.000 Punkte ein, das sind vier Prozent. Wenn man den Index auf Jahressicht betrachtet, hat er sich vorwiegend seitwärts bewegt und ist mit großen Ausschlägen um die 20.000-er-Marke herum oszilliert. Wie steht es also um den MDax? Muss man sich wirklich Sorgen machen?

Auf lange Sicht unschlagbar

Schaut man zeitlich noch ein wenig länger zurück, ändert sich das Bild ein bisschen: Auf Dreijahressicht hatte ausgerechnet der TecDax von allen die Nase vorn und zwar sehr deutlich. Er legte 60 Prozent zu, während M- und SDax nur auf 40 bis 50 Prozent Performance kamen und der Dax mit 25 Prozent hinterherhinkte. Auf Fünf- und auch auf Zehnjahressicht machten MDax und TecDax das Rennen mit einem Kursplus von rund 150 Prozent, also satten 15 Prozent pro Jahr. Der Dax kam im gleichen Zeitraum nur auf neun Prozent jährlich. Und zumindest für den Fall des MDax scheint dieser Zuwachs auch kein purer Zufall und keine Ausnahmesituation gewesen zu sein. Denn schaut man noch länger zurück, dann überflügelte der MDax alle: Seit 1989 hat er eine Kursperformance von sagenhaften 2000 Prozent hingelegt. Da konnte keiner mithalten, der Dax als bester Verfolger kam gerade mal auf 1000 Prozent.

Was lernen Anleger daraus? Dass es vielleicht augenblicklich so ist, dass der Index der Mittelgroßen nicht recht vom Fleck kommt, aber dass sich ein Investment in diese Firmen auf lange Sicht ganz gehörig auszahlt. Mehr noch als das Anlegen in die ganz großen Dax-Unternehmen. Und warum ist das so? Es lässt sich ganz einfach dadurch erklären, dass es eben nicht die allergrößten Firmen sind, die über die Jahre am stärksten wachsen. Sie sind ja meist schon so stark und präsent am Markt, dass gar nicht mehr viel Wachstum möglich ist. Sondern es sind gerade die etwas kleineren Unternehmen, die noch viele neue Geschäftsfelder und neue Märkte erschließen, oder andere Firmen zukaufen und sich dadurch rasant entwickeln.

Es sind viele exportstarke Mittelständler unter den MDax-Firmen. Und alle MDax-Unternehmen insgesamt brachten es im vergangenen Jahr auf Unternehmenszukäufe im Wert von über 7 Mrd. Dollar. In ihnen steckt also noch viel Potenzial auch für Investoren. Während in den Großkonzernen eher sehr viel Stabilität und Konstanz steckt, die ebenfalls nicht zu verachten ist, aber eben zu geringeren Wachstumsraten führt.