So stark ist der Euro

28. Aug 2017 , Nadine Oberhuber

Wenn man die Arbeit von Notenbankern in nur wenigen Worten beschreiben will, dann reichen mit Blick auf die vergangenen Jahre drei Worte, so scheint es: das große Warten. Damit lässt sich die Tätigkeit zumindest bei der europäischen Zentralbank gut umreißen. Natürlich, sie hat enorme Mengen an Anleihen gekauft, sie war also beileibe nicht untätig. Sie kaufte Staatsanleihen gebeutelter Staaten und legte sich zuletzt sogar etliche Unternehmensanleihen großer Firmen ins Depot. Das war ihre Form der Unterstützung für die heimischen Länder und Wirtschaften. Dennoch hat sie einen entscheidenden Schritt immer noch nicht gewagt und zwar den Schritt in Richtung Kurswechsel. Ihre Geldpolitik ist immer noch ultralocker und die dringende Zinserhöhung, die mittlerweile auch fast alle Marktteilnehmer händeringend erwarten, blieb bisher aus. Sie wartet. Und die Anleger tun es mit ihr. Wieder einmal. Vor allem die vergangenen Tage waren vor dem großen Notenbankergipfel in Jackson Hole geprägt vom großen Warten.

Die große Erwartung hatte indes so gut wie niemand. Mit Interesse wurde zwar das aktuelle Statement von US-Notenbankchefin Janet Yellen erwartet, mit noch größerer Spannung die Rede von EZB-Chef Mario Draghi. Aber Überraschungen würden dabei wohl nicht herauskommen, so war vielen Marktbeobachtern bereits im Vorfeld klar. Yellen würde durchblicken lassen, dass die US-Notenbank Fed weitere Zinserhöhungen plane, wenn auch zurückhaltender als zwischenzeitlich viele gehofft hatten. Und Mario Draghi würde sich wohl – wie immer – bedeckt halten und im Grunde keine klare Aussage dazu machen, wann es in Europa mit der ersten Zinserhöhung seit Anlegergedenken denn nun endlich losgehen soll.

Seit drei Jahren kauft die EZB nun massenhaft Anleihen und irgendwann will sie sich aus dem Bereich auch wieder schrittweise zurückziehen, so viel ist klar. Aber erst im Herbst wird sich die Notenbank wohl wirklich zu einem möglichen Zeitpunkt äußern. Wenn überhaupt. Vielleicht auch wieder nicht, sie hat den Einsteig in den Ausstieg der lockeren Geldpolitik ja schon diverse Male vertagt. Also warten wir. Einer allerdings könnte nun diese Pläne durchkreuzen: der Euro. Die Gemeinschaftswährung zeigt sich nämlich dieser Tage ungewöhnlich stark. Und wenn sie so weitermacht, dann könnte sie die Notenbanker zum vorzeitigen Handeln zwingen. Das lässt die Börsianer nun doch wieder hoffen, dass die Zinswende vielleicht ein klein wenig früher kommt.