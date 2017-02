Snap will hoch hinaus

27. Feb 2017 , Capital-Redaktion

Am Donnerstag dieser Woche steht an der Wall Street wieder einmal ein großer Börsengang auf dem Programm. Aktien des für seine Snapchat-App bekannten Unternehmens Snap sollen an diesem Tag zum ersten Mal gehandelt werden. Es ist einer der größten Technologie-IPOs der letzten Jahre.

Doch die Vorfreude ist nicht ungeteilt: Kritiker vergleichen Snap mit dem Kurznachrichtendienst Twitter, der bis heute kein Geld verdient. Davon will Snap-CEO Evan Spiegel nichts wissen. Er geht von einer Börsenbewertung von maximal 22,5 Mrd. Dollar aus. Damit wäre die Foto-App-Firma nur unwesentlich niedriger bewertet als Google beim Börsengang 2004.

Allerdings musste Snap die hohen Erwartungen bereits zurückschrauben, denn ursprünglich war das Unternehmen von 25 Mrd. Dollar ausgegangen. Mahner weisen auf die wachsenden Verluste hin, die höher seien als die Erlöse. Geld verdienen will Snap mit Werbung auf seiner Plattform. Doch noch ist nicht ausgemacht, ob Snapchat mehr ist als ein kurzfristiger Hype.