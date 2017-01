China beflügelt Schwellenländer-Fonds

19. Jan 2017 , Julia Groth

Ein beliebter Rat von Fondsgesellschaften lautet: Schwellenländer-Investoren sollten langfristig denken. Denn erst auf lange Sicht könnten die Emerging Markets ihre volle Wirtschaftskraft entfalten. Tatsächlich geht es in vielen Schwellenländern aufwärts. Wirtschaftliche und politische Probleme lassen dort aber immer wieder die Aktienkurse einbrechen. So brachten Fonds, die in globale Schwellenländeraktien investieren, in den vergangenen drei Jahren im Schnitt gerade einmal 7,8 Prozent Plus pro Jahr, zeigen Zahlen der Fondsratingagentur Morningstar.

Auf kürzere Sicht lief es besser. Trotz der Kursstürze am chinesischen Aktienmarkt im vergangenen Sommer und trotz der Befürchtungen, dass Donald Trumps Präsidentschaft die Wirtschaft in den Emerging Markets belasten könnte: Schwellenländer-Aktienfonds legten in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich um 26,6 Prozent an Wert zu.

Am besten schlug sich auf Sicht von drei Jahren ein Fonds des Schweizer Anbieters Vontobel. Der „Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders“ erzielte in diesem Zeitraum ein jährliches Plus von rund 15 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten schnitt er mit einem Wertzuwachs von 33,5 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Der Fonds investiert in Aktien von Schwellenländer-Firmen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung erfüllen. Obwohl China vor allem in Sachen Umwelt nicht gerade als vorbildlich gilt, machen chinesische Papiere einen Gutteil des Portfolios aus. Unter den größten Positionen im Fonds finden sich etwa Aktien des Konzerns Yutong, des führenden Herstellers von Hybrid- und Elektrobussen in China.