Schwarzseher greifen zu Edelmetall

23. Aug 2016 , Julia Groth

Wer für die Weltwirtschaft schwarzsieht, ist für Gold und Silber besonders optimistisch. „Der jüngste Aufschwung markiert den Beginn eines Bullenmarktes, der den Goldpreis auf Jahre hinaus antreiben sollte“, sagt Matthew Michael, Rohstoffspezialist beim Fondsanbieter Schroders. Seiner Einschätzung nach sind Investoren derzeit viel zu entspannt. Sie unterschätzten die Risiken einer strauchelnden Wirtschaft in China und den Einfluss populistischer Strömungen auf die Politik. Darüber hinaus könnte die expansive Geldpolitik der großen Notenbanken einen Inflationsschock auslösen, warnt Michael. „Wird all dies berücksichtig, sollte die Entwicklung des Edelmetalls andere Anlageformen deutlich übertreffen“, sagt er. Das gilt in geringerem Umfang auch für den Silberpreis, der dem Goldpreis in der Regel nachfolgt.