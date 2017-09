Schwacher Lichtblick für Griechenland

05. Sep 2017 , Udo Trichtl

An der Ägäis geht es endlich wieder aufwärts. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Griechenlands im ersten Quartal 2017 noch um 0,5 Prozent geschrumpft war, erwartet die Europäische Kommission für das Gesamtjahr mittlerweile ein Wachstum von rund zwei Prozent. Damit würde die Wirtschaft ähnlich stark wachsen wie in Deutschland. Treibende Kraft dahinter ist der gestiegene private Konsum. Der Aufschwung hat Griechenland auch als Schuldner an den Kapitalmärkten wieder attraktiver gemacht. Im Juli emittierte die griechische Regierung ihre erste Anleihe seit dem Jahr 2014 und konnte sich immerhin 3 Mrd. Euro frisches Geld leihen.

Weitere Rentenkürzungen und höhere Steuern

Ob sich die griechische Wirtschaft auch im kommenden Jahr gut entwickelt, hängt zumindest teilweise von der deutschen Bundestagswahl Ende September ab. Je nach Ergebnis zeichnen sich nämlich unterschiedliche Folgen für Griechenland ab, sagen Analysten der Schweizer Bank UBS. So könnte eine Koalition aus CDU und FDP die Diskussion um einen „Grexit“ wiederbeleben, also ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone. Eine Neuauflage der Großen Koalition würde dagegen wohl bedeuten, dass sich an Deutschlands aktuellem Kurs gegenüber der griechischen Regierung nichts ändert. Ein deutlicher Rechtsruck in der deutschen Politik könnte Griechenland auf EU-Ebene schärferen Gegenwind bescheren, etwa in der Flüchtlingsfrage. Noch immer kommen fast täglich neue Flüchtlinge an der griechischen Küste an.

Die Flüchtlingskrise ist nur eine von vielen Herausforderungen, vor denen das südeuropäische Land steht. Bis zum Jahr 2021 muss die Regierung von Alexis Tsipras 4,9 Mrd. Euro einsparen. Das versucht sie unter anderem mit erneuten Rentenkürzungen und höheren Steuern, auch wenn der strikte Sparkurs die prekäre wirtschaftliche Lage vieler Griechen noch verschärft.

Ausländische Ökonomen heißen das griechische Sparprogramm gut, Griechenlands Bürger weniger. Die von der Europäischen Zentralbank, der EU-Kommission und dem IWF forcierte Austeritätspolitik hat das Land in eine soziale Krise gestürzt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist mit rund 45 Prozent die höchste aller EU-Mitgliedsstaaten. Das zwingt viele gut ausgebildete junge Griechen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Auch die Folgen der fortlaufenden Privatisierung staatlicher Infrastruktur sind noch nicht absehbar. Griechenlands Bevölkerung hat in jedem Fall noch einen langen Weg aus der Krise vor sich.