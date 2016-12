Minenaktienfonds im Aufwind

20. Dez 2016 , Julia Groth

Aktien von Minengesellschaften haben sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt. Fonds, die in die Titel investieren, sind aber mit Vorsicht zu betrachten. Von Julia Groth

Die Aktien von Bergbaugesellschaften sind immer für eine Überraschung gut. Nach langer Schwächephase sind sie im laufenden Jahr kräftig gestiegen und haben einen Teil ihrer vorherigen Verluste wettgemacht. Das zeigt sich auch in der Performance von Minenaktienfonds. Vor rund einem Jahr wiesen sogar jene Fonds, die am besten abgeschnitten hatten, zweistellige Verluste aus – sowohl über ein Jahr als auch über drei Jahre hinweg. Nun sind sie kurz- und mittelfristig deutlich im Plus.

Mut zum Risiko

Auf Sicht von drei Jahren schnitt der Fonds Bakersteel Global Precious Metals am besten ab. Er verzeichnete in diesem Zeitraum ein durchschnittliches Plus von 37,6 Prozent pro Jahr. Das hat er vor allem dem laufenden Jahr zu verdanken, mit einem Wertzuwachs von rund 94 Prozent. Im Portfolio haben Aktien aus der Australien-Pazifik-Region ein höheres Gewicht als in vielen anderen Minenaktienfonds. Das allein kann das gute Ergebnis allerdings nicht erklären. Die Fondsmanager hatten bei Auswahl und Gewichtung einzelner Aktien offenbar ein glückliches Händchen.

Ein Fonds der deutschen Investmentboutique Stabilitas erzielte im laufenden Jahr den höchsten Wertzuwachs. Der Fonds Stabilitas Silber+Weissmetalle legte seit Januar um rund 133 Prozent zu. Auf Dreijahressicht schaffte er ein Plus von 15,7 Prozent jährlich. Weil er sich im Gegensatz zu den meisten anderen Minenfonds nicht auf Gold-, sondern auf Silberproduzenten konzentriert, finden sich im Portfolio nicht die üblichen Platzhirsche wie BHP Billiton, Vale oder Rio Tinto. Stattdessen dominieren unbekanntere Namen, etwa First Majestic Silver oder Silvercorp Metals. Silberaktien versprächen höheres Wertsteigerungspotenzial als Gold-Titel, heißt es von Stabilitas. Der Fondsanbieter warnt allerdings auch vor hohen Wertschwankungen.

Wer angesichts der Performance von Minenfonds in den vergangenen Monaten einsteigen will, sollte vorsichtig sein. In der Vergangenheit ging es nach aufsehenerregenden Rallyes oft wieder steil nach unten. Langfristig sieht es bei Minenfonds durchweg mau aus. Anleger sollten also nicht nur Mut zum Risiko mitbringen, sondern auch bereit sein, beizeiten Verluste zu realisieren.