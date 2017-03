Hilfe, mein Riesterfonds wird umgestellt!

15. Mär 2017 , Britta Langenberg und Christian Kirchner

Das Ziel des neuerlichen Umbaus ist eigentlich ein Zurück: Die Union will nach eigenem Bekunden ihr Versprechen – Riestersparen mit hohen Aktienquoten – besser als bisher einlösen. Derzeit haben viele langjährige Kunden kaum noch chancenreiche Aktienfonds im Depot. Stattdessen lagert ihr Geld in sichere Rentenfonds, die inzwischen aber nur noch gering rentieren. Mit diesen Anleihen stellt der Anbieter sicher, dass er zu Rentenbeginn für alle Einzahlungen garantieren kann. Diese Garantie müssen alle Riesterprodukte geben.

Alle Kunden erhalten Zugang zu Aktien

Im Interesse vieler Kunden dürfte die Umstellung dennoch liegen. Sie wollten in Aktien investieren – und nicht in Renten. Nach dem Marktbeben 2008 war das Anlagesystem von Union Investment sogar massiv in die Kritik geraten, weil damals massenweise Kundengelder von Aktien- in Rentenfonds umgeschichtet wurden, um die Riestergarantie sicherzustellen. Viele Anleger kamen auch über die Jahre kaum mehr von ihren hohen Anleiheanteilen herunter. Nur jüngere Sparer konnten trotz des Kursrutsches weiterhin hohe Aktienquoten bis zu 100 Prozent halten – und profitierten verstärkt vom folgenden Aufschwung an den Märkten.

Mit dem neuen Anlagemodell will die Union nun wieder allen Kunden einen Zugang zu Aktien verschaffen. „In Zukunft wird es bei uns kein reines Rentendepot mehr geben, wenn die Restlaufzeit des Vertrags mehr als fünf Jahre beträgt“, bekräftigt Wolfram Erling, Abteilungsleiter Produktmanagement bei Union Investment in Frankfurt am Main.

Konkret sehen die Pläne vor, dass alle Neu- und Bestandskunden mit einer „Uniprofirente“ einmalig einen 10-Prozent-Anteil am Aktienfonds „Uniglobal Vorsorge“ erhalten. Zusätzlich ist künftig auch eine Rückumschichtung von Renten- in Aktienfonds möglich. Noch höhere Aktienanteile für junge Sparer bietet ab Juli der zweite Riester-Fondssparplan des Anbieters, die „Uniprofirente Select“. Dort soll der Mindestanteil in Aktienfonds je nach Restlaufzeit des Vertrags bis zu 30 Prozent betragen – allerdings ausschließlich für Neukunden. Für die rund 100.000 Bestandskunden ändert sich nichts.