Entzauberte Renten-Wunderwaffe

11. Nov 2016 , Julia Groth

Durchwachsene Performance

Alternative Rentenfonds versprechen viel, liefern aber längst nicht immer, sagt Morningstar-Experte Ali Masarwah. „Viele der Produkte haben ein Performance-Problem“, kritisiert er. Der Grund: Die meisten alternativen Rentenfonds haben ein hohes Markt-Exposure. Die Wertpapiere in ihren Portfolios reagieren also sensibel auf die Entwicklungen an den Rentenmärkten. So können die Fonds kaum marktunabhängige Renditen erwirtschaften. Stattdessen entwickeln sie sich oft sehr ähnlich wie der breite Markt. Im Guten wie im Schlechten.

Investoren haben inzwischen gemerkt, dass alternative Rentenfonds nicht immer halten, was sie versprechen. Zunächst hatten die Produkte viel Anlegergeld angezogen. Im Jahr 2013 flossen ihnen zusammengenommen 12,5 Mrd. Euro zu, im Jahr 2014 weitere zehn Mrd. Euro. Mitte vergangenen Jahres drehte der Trend, zeigen Zahlen von Morningstar. In den vergangenen zwölf Monaten zogen Anleger unterm Strich mehr als 6 Mrd. Euro aus alternativen Rentenfonds ab. Die durchwachsene Performance habe sich herumgesprochen, sagt Masarwah.