Närrische Wahlkampfzeiten

12. Apr 2017 , Christoph Bruns

Was die Karnevalszeit für die Jecken ist, das ist die Wahlkampfzeit für die Politik. Führende Politiker werden von einer Gefallsucht ergriffen, die zu närrischen Versprechen führt. Zur bundesrepublikanischen Wahlkampftradition gehört das stets in Wahlkampfzeiten kulminierende Geschwätz von der sogenannten „sozialen Gerechtigkeit“. Insgesamt gilt, dass je größer das Unwissen über das Thema Gerechtigkeit umso häufiger werden die Begriffe verwendet. Die Linksparteien Deutschlands – im Deutschen Bundestag gibt es eigentlich nur Linksparteien – erfinden sogar neue Wortschöpfungen, wie etwa Klimagerechtigkeit oder Energiegerechtigkeit.

Wie so oft im Leben kommt es aber nicht so sehr darauf an worüber geredet wird, sondern welche Themen verschwiegen werden. Weitgehend inexistent ist etwa das Thema Demografie im Wahlkampf, weil alle Parteien auf diesem Gebiet seit Jahren nichts zuwege bringen. Dabei sind Kinderarmut und Überalterung für die Bundesrepublik Deutschland gewiss das mit Abstand größte Problem. Und die Folgen erfassen zunehmend alle Gesellschaftsbereiche.

Während etwa Handwerksbetriebe Schwierigkeiten haben, Auszubildende zu finden, fehlt es in der Kranken- und Altersversorgung immer mehr an qualifizierten Fachkräften. Derweil muss das Rentensystem in zunehmenden Maß durch den Steuerzahler alimentiert werden, wie an dem seit Jahren stark wachsenden Haushaltsposten „Arbeit und Soziales“ abzulesen ist.