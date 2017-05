Pflege - Tipps für den Zusatzschutz

19. Mai 2017 , von Britta Langenberg

Pflegeversicherung: Was man beim Abschluss eines Zusatzschutzes beachten muss

Sparprogramm prüfen

Wer für seine zusätzliche Pflegepolice nach einer Beitragserhöhung mehr zahlen muss, sollte keinesfalls übereilt kündigen. Anderswo wird es bei gleicher Leistung wahrscheinlich teurer. Die Alternative: Kunden können das vereinbarte Tagegeld absenken. Sie sollten jedoch im Blick behalten, ob die Leistung in unteren Pflegegraden dann noch reicht. Mitunter können Versicherte auch in günstigere Tarife bei ihrem eigenen Anbieter wechseln, am ehesten betrifft das Frauen.