Olympisches Prinzip für Aktien

17. Aug 2016 , Christoph Bruns

Gleichgültig aus welchen Medien man in Deutschland seine Informationen bezieht, bezüglich der Sommerrallye an den Aktienmärkten vernimmt man allenthalben nur Kopfschütteln und Skepsis. Das ehemalige Volk der Dichter und Denker hat sich zu einem Volk von Bedenkenträgern und Staatsgläubigen entwickelt. Und in dieser Position hat man sich obendrein gemütlich eingerichtet.

Selbst die radikale Veränderung der Fakten auf dem Gebiet der Geldanlage durch die Handlungen der Zentralbanken (sprich: Abschaffung positiver Habenzinsen) haben keine wesentliche Veränderung des Anlageverhaltens zu verursachen vermocht. Es vergeht kein Tag, an welchem nicht wortreich über die Ungleichverteilung der Vermögen in Deutschland gesprochen und geschrieben würde. Zugleich ist man unwillig, einen eigenen Beitrag zur Verbesserung der gefühlten Ungleichheit etwa durch einen Abschied von obsolet gewordenen Zinsprodukten zu leisten.

Die enormen Wohlstandsverluste (Opportunitätskosten, entgangene Erträge), die der breiten deutschen Bevölkerung seit Jahrzehnten durch ihre weitgehende Abstinenz von der Beteiligung am Produktivvermögen der Wirtschaft erleidet haben, hat nirgendwo im Volk oder in der Politik zu einem Umdenken geführt.