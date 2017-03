Ölpreis - total abgeschmiert

13. Mär 2017 , Nadine Oberhuber

Als zähflüssig ist Öl eigentlich bekannt, aber wenn es unter Druck steht, dann schießt es geradezu in ungewohnte Richtungen. Meist sprudelt es dann aus Bohrlöchern nach oben, doch in den vergangenen Tagen schoss es in die entgegengesetzte Richtung, es presste den Ölpreis geradezu zu Boden. Von 56 Dollar pro Barrel ist er auf rund 50 Dollar abgeschmiert in nur zwei Tagen. Gut, das ist keine Bewegung, die man nicht bereits in der Vergangenheit so ähnlich erlebt hätte, wenn auch in kleinerem Ausmaß oder in einem etwas längeren Zeitraum. Bereits ab 2015 konnte man dem Verfall des Rohölpreises zusehen bis er Anfang des Jahres 2016 auf den Tiefststand von rund 30 Dollar sank . Doch seitdem kriecht er wieder bergauf, fast bis zur 60-Dollar-Marke. Bis zum jetzigen Einbruch. Der kam nicht nur sehr schnell, sondern für viele auch wirklich überraschend.

Die Aussichten fürs Öl sind also eigentlich gut. Wenn nur Amerika nicht wäre. Amerika ist für manche Überraschung gut dieser Tage, diese hier hat aber ausnahmsweise nichts mit Donald Trump zu tun. Seit einer Weile bereits fördern die amerikanischen Ölgesellschaften das schwarze Gold sozusagen auf Autarkie komm raus. Das Land will so viele Barrel wie nur möglich aus eigener Kraft produzieren und sich damit unabhängig von den Weltfördermengen machen, die von der OPEC stark kontrolliert werden. Die Organisation Erdöl exportierender Länder tritt seit geraumer Zeit mächtig auf die Bremse bei den Fördermengen , um den Preis durch übermäßige Produktion nicht noch stärker absacken zu lassen. Gegen die Konkurrenz in den USA kommt sie aber zurzeit nicht an.

Schließlich hatten noch zu Beginn der vergangenen Woche die Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA) die Hoffnungen der Branche geschürt: Die IEA ging in ihrer Fünfjahresprognose davon aus, dass die Nachfrage nach dem schwarzen Gold groß bleiben und weiter zunehmen werde. Bereits ab 2019 werde die Welt wieder enorm hohe Ölpreise erleben, spätestens aber ab 2020. Vor allem die Schwellenländer würden den Verbrauch weiter antreiben. Die Motoren ihrer Volkswirtschaften laufen zur Zeit gut und auch die Automobilquote in Ländern wie China und Indien wächst – wenn auch in China etwas langsamer als gedacht. Daher werde die magische Schwelle von 100 Millionen verbrauchten Barrel pro Tag vielleicht schon 2020 erreicht, prognostiziert die IEA. Zudem dürfte sich bis dahin auswirken, dass viele Förderunternehmen zuletzt wegen der niedrigen Preise zu wenig investierten. Das dürfte das Angebot verknappen, von gefährlichen Engpässen ist die Rede.

Öl-Lagerbestände sind stetig gewachsen

Dort schießen nämlich die Zahlen in die Höhe, vor allem die Zahl der Bohrlöcher: Aus über 600 Quellen pumpen amerikanische Gesellschaften derzeit den Schmierstoff für die Wirtschaft. Das sind 100 Bohrlöcher mehr als noch im Dezember und rund 200 mehr als vor einem Jahr. Entsprechend viel mehr füllten die Produzenten auch ab, nun liegen stapelweise Fässer in ihren Lagern. Seit nunmehr neun Wochen in Folge sind die Lagerbestände stetig gewachsen. Insgesamt hat die gehortete Menge damit einen neuen Allzeitrekord erreicht, meldete die zuständige US-Behörde Energy Information Administration. Genau das hat den Ölpreis an den Märkten so in den Keller gedrückt.

Nun kann man sagen: Zumindest die kontinuierlich steigende Lagermenge hätte man ja erkennen müssen und gewarnt sein können. Wieso hat also der Preis so rasant reagiert und so viele Börsianer überrascht? Man kann das mit dem Gewöhnungseffekt erklären: Wenn die gehorteten Mengen eben Woche für Woche steigen und das seit mittlerweile Jahrzehnten, nämlich seit den 50er-Jahren, wo ist dann das Gefahrenpotenzial? Im Prinzip deutet es sich bereits seit 2015 an, denn von da an strebte die Lagermenge sehr steil nach oben. Und in den vergangenen Wochen stieg sie noch einmal sprunghaft an. Jetzt erst schwante offenbar vielen spekulativen Investoren, die mit ihren optimistischen Wetten auf weiter steigende Kurse den Preis fürs Öl hoch gehalten hatten, dass der Auftrieb wohl bald zu Ende sein könnte. Viele von ihnen trennten sich in den vergangenen Tagen von Papieren, mit denen sie auf steigende Preise setzten und setzten die Ölnotierungen damit gehörig unter Druck. Und nicht nur das.