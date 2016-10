Öl-Investments auf Umwegen

26. Okt 2016 , Julia Groth

Nach langem Zögern hat sich die Opec endlich ein Herz gefasst. Bei ihrem Treffen Ende November will die Organisation erdölexportierender Länder die Ölfördermenge ihrer Mitglieder begrenzen und so den Ölpreis stabilisieren. Laut einem ersten Vorschlag soll die Fördermenge zwar nur um 33 Millionen Barrel pro Tag sinken, das entspricht einer Drosselung des Ölangebots um gerade einmal 3,5 Prozent. Marktbeobachter sehen darin aber ein wichtiges Signal. Viele gehen davon aus, dass der Ölpreis im kommenden Jahr steigt – obwohl mehrere große Ölproduzenten, wie etwa Russland, nicht Mitglied der Opec sind und wenig Interesse daran haben dürften, ihrerseits ebenfalls die Förderung zu drosseln.

Anlage in Rohstoffwährungen

Wollen Privatinvestoren auf einen steigenden Ölpreis setzen, investieren sie am besten über Umwege in das schwarze Gold. Eine Möglichkeit, indirekt zu investieren, ist eine Anlage in Rohstoffwährungen. Darunter versteht man Devisen jener Länder, in denen Rohstoffexporte den Löwenanteil der Ausfuhren ausmachen. Zu den Rohstoffwährungen gehören sowohl Emerging-Markets-Devisen wie der brasilianische Real und der russische Rubel als auch Währungen entwickelter Staaten wie die norwegische Krone und der australische Dollar. „Rohstoffwährungen erscheinen interessant, weil ein positiver Trend an den Rohstoffmärkten ihre Wertentwicklung begünstigt“, sagt Alwin Schenk, Analyst der Privatbank Sal. Oppenheim.

Nicht alle Rohstoffwährungen profitieren gleichermaßen, wenn es mit dem Ölpreis bergauf geht. „Russland, Kanada, Brasilien und Norwegen sind wichtige Ölproduzenten“, sagt Schenk. Der Außenwert ihrer Währungen hängt deshalb eng mit dem Ölpreis zusammen. Australien dagegen fördert vor allem Industriemetalle, Kohle und Gold. Der Austral-Dollar legt daher vor allem dann zu, wenn in China die Nachfrage nach Rohstoffen steigt oder wenn Anleger auf der Suche nach sicheren Häfen in Gold flüchten.