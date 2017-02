Obamas glanzloser Abgang

31. Jan 2017 , Christoph Bruns

Selten hat die Gedichtzeile „jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ des Hermann Hesse besser zugetroffen als auf die Inauguration von Barack Obama vor acht Jahren. Der Wahlsieg Obamas war zwar auch ein Scherbengericht über Georg W. Bush, der die Vereinigten Staaten in zwei heillose Kriege zerrte und dann die größte Wirtschaftskrise seit der großen Depression erlebte, aber die Ausstrahlung des dunkelhäutigen und jugendlich wirkenden Verfassungsjuristen aus Chicago besaß damals viele eigene Attribute. Der versprochene Wandel, der mit „Change we can believe in!“ oder „Yes we can“ von einer sehr gut geölten Wahlkampfmaschine betrieben wurde, elektrisierte Millionen Menschen in der ganzen Welt. Nicht zuletzt lagen ihm die Menschen in Deutschland bereits zu Füßen, als er Wochen vor der Wahl in Berlin eine flammende Wahlkampfrede hielt. Seinerzeit machte sich Aufbruchstimmung breit und man konnte diesen Geist am lebhaftesten in den geschundenen Ländern des Maghreb und Arabiens beobachten. Mit kühnen Reden über die vielzitierten Gründungswerte Amerikas heizte Obama, der vorauseilend den Friedensnobelpreis verliehen bekam, die Hoffnungen der Jugend in vielen Ländern an.

Es gehört zur Tragik seiner Präsidentschaft, seinen Idealismus so krachend scheitern gesehen zu haben wie etwa in Ägypten. Heute ist das größte Land Afrikas eine Militärdiktatur und im Maghreb versuchen vor allem junge Männer massenhaft nach Europa und vor allem Deutschland zu fliehen, während der arabische Raum beziehungsweise das ehemalige osmanische Reich nachgerade in Flammen steht.

Überhaupt hatte Obama außenpolitisch kein glückliches Händchen. Sein größter Erfolg auf diesem Gebiet dürfte die Normalisierung der Beziehungen zu Kuba sein, nachdem das kleine unbedeutende Land Jahrzehnte lang unter unverhältnismäßigen amerikanischen Wirtschaftssanktionen hatte leiden müssen. Weit weniger günstig entwickelten sich unter Obama die Beziehungen zu China, den Philippinen und Russland.