Die Nasdaq wird erwachsen

02. Mai 2017 , Nadine Oberhuber

Wenn Kinder sich gut und gerne 17 Jahre lang entwickelt haben, dann sagt man: Sie sind erwachsen geworden. Erst recht, wenn sie ihren Eltern dabei längst über den Kopf gewachsen sind und inzwischen so etwas wie ein Eigenleben führen. So ähnlich ist es nun auch beim Börsenindex Nasdaq, dem Technologieindex der amerikanischen Börse. Er ist in den vergangenen Tagen über die 6000-Punkte-Marke hinausgewachsen, hat damit einen neuen Rekord aufgestellt und sich nun endlich abgenabelt. In seinem Fall heißt das: Er hat sich endlich von seinem tiefen Fall im Dotcom-Crash erholt und gezeigt, dass mehr in ihm steckt als das damalige Rekordhoch von 5000 Punkten. Und er hat erstmals wieder den Dow Jones Index weit hinter sich gelassen. Die Technologiebörse ist gerade im vergangenen halben Jahr so richtig durchgestartet .

Fast zwei Jahre lang kam sie zuvor nicht recht vom Fleck. So als seien die 5000 Punkte eine magische Marke, die der Index nicht zu überspringen wagte, trippelte der Nasdaq-Composite um diese Marke herum. Mal sprang er drüber, dann mogelte er sich wieder darunter, aber immer blieb er in der Nähe dieser alt vertrauten Marke, die er aus dem Jahr 2000 bereits kannte – die ihm aber damals zum Verhängnis geworden war. Damals feierten alle das neue Internet und seine ersten Erfindungen und jubelten die dazugehörigen Aktien in kürzester Zeit in geradezu schwindelnde Höhen. Im Herbst 1998 koppelte sich der Nasdaq erst spürbar vom amerikanischen Mutterindex Dow Jones ab. Während der Dow bis Frühling 2000 immerhin 18 Prozent an Wert zulegte, was für einen gereiften Index schon viel ist, legte der junge Nasdaq in der gleichen Zeit stolze 165 Prozent zu. Doch mit dem Ende des New Economy Hypes und dem Platzen der Dotcomblase sahen nicht nur die Börsenkurse weltweit alt aus, sondern vor allem auch der Kurs des Nasdaq.

Er donnerte unvermittelt in die Tiefe und fiel von knappen 5000 Punkten auf 1200 Punkte in nur zwei Jahren. Und fing danach wieder ganz von vorne an mit seinem Wachstum. Schließlich hatte er zuvor ungefähr 24 Jahre gebraucht, um auf die 1000 Punkte zu kommen und danach noch einmal acht Jahre bis zum alten Rekord. Nun, den hat er inzwischen nicht nur wieder erreicht, sondern sogar eingestellt, indem er auf die 6000 Punkte gewachsen ist. Und dass er wirklich merklich darüber hinausschießen würde, war im Grunde erst im November vergangenen Jahres absehbar – oder zumindest zu hoffen. Denn erst da begann der jüngste Wachstumsschub, der bis heute anhält.