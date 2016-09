Nach dem Brexit kommt die Inflation

27. Sep 2016 , Julia Groth

Drei Monate ist es her, dass die Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU gestimmt hat. Großbritanniens wirtschaftlicher Exitus ist bislang dennoch ausgeblieben. Die britische Wirtschaft hat sich zuletzt sogar besser entwickelt als viele Ökonomen erwartet hatten. „Seit dem Brexit-Entscheid haben sich die Stimmungsindikatoren in Großbritannien deutlich erholt, zum Teil auf bessere Werte als davor“, sagt Katrin Löhken, Volkswirtin der Kölner Privatbank Sal. Oppenheim. Die privaten Konsumausgaben sind im August um 1,7 Prozent gewachsen, die Autoindustrie boomt, auch die Tourismusbranche vermeldet gute Zahlen.

Die Brexit-Befürworter triumphieren ob der überraschend guten Lage. Dabei ignorieren sie allerdings die dunklen Wolken, die am Horizont aufziehen. Während die Inflationsrate in der Eurozone trotz aller Bemühungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht steigen will, könnte die Teuerung für Großbritannien nämlich bald zum Problem werden. Sollte es so kommen, dürften der britischen Notenbank die Hände gebunden sein.

In Folge des Brexit-Votums ist das britische Pfund abgestürzt. Das hat die Inflationsrate auf der Insel in die Höhe getrieben. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist sie auf 1,8 Prozent gestiegen. Die Bank of England hat sich ebenso wie die EZB ein Inflationsziel von zwei Prozent gesteckt. Mittlerweile geht sie davon aus, dass die Teuerung mittelfristig über dieses Ziel hinaus steigen wird. Mit dieser Prognose ist sie nicht alleine. So erwartet Tim Stevenson, Spezialist für europäische Aktien beim Fondsanbieter Henderson Global Investors, dass die Inflationsrate in Großbritannien in den kommenden zwölf Monaten auf mehr als drei Prozent steigen wird.