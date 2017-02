Mischfonds geraten in raues Fahrwasser

08. Feb 2017 , Julia Groth

Wollen Anleger wissen, ob ein Fondsmanager gute Arbeit leistet, schauen sie sich gern die Performance des Fonds in den vergangenen drei oder fünf Jahren an. Bei Mischfonds ist dieser Zeitraum wenig aussagekräftig: Sowohl an den Aktien- als auch an den Rentenmärkten ging es in den vergangenen Jahren aufwärts. Hauptgrund dafür war die ultralockere Geldpolitik der großen Notenbanken. Mischfondsmanager mussten da nicht viel tun, um gute Ergebnisse abzuliefern.

Nun ändert sich die Lage. Wachsende politische Risiken dürften im laufenden Jahr für starke Schwankungen an den Aktienbörsen sorgen, sagen Marktbeobachter. Klassischerweise sollen bonitätsstarke Anleihen solche Schwankungen in gemischten Portfolios abfedern. Dieser Aufgabe kann die Anlageklasse aber immer weniger gerecht werden. Grund: Steigende Zinsen in den USA, die auch auf den europäischen Aktienmarkt abstrahlen, setzen die Anleihekurse unter Druck.