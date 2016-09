Mehr China als je zuvor

06. Sep 2016 , Julia Groth

Ausländische Anleger könnten noch 2016 Zugang zu Aktien bekommen, die an der Börse in Shenzhen gehandelt werden. Das dürfte die Kurse der Papiere in die Höhe treiben. Von Julia Groth

Das Programm wird die Auswahl an A-Aktien für ausländische Investoren deutlich vergrößern. A-Aktien sind in der chinesischen Währung Renminbi notiert und werden an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen gehandelt. Mehrere hundert Titel, die in Shenzhen gelistet sind, werden damit für Ausländer erstmals zugänglich. Darunter finden sich viele Nebenwerte aus dem Konsum- und Technologiesektor. „Die Genehmigung für das Programm zeigt, dass in China die Angst vor Kapitalabflüssen abnimmt“, sagt Cortesi.

Seit mehreren Jahren verspricht Chinas Regierung, den heimischen Aktienmarkt für ausländische Investoren zu öffnen. Nun hat sie einen großen Schritt in Richtung dieses Ziels gemacht. Das „Shenzhen-Hongkong Stock Connect“-Programm soll ausländischen Anlegern den Zugang zu Titeln eröffnen, die an der Börse in Shenzhen gehandelt werden. Noch ist nicht klar, wann das Programm in Kraft tritt. „Wir gehen aber davon aus, dass es noch im Laufe dieses Jahres starten wird“, sagt Jian Shi Cortesi, Spezialistin für chinesische Aktien beim Fondsanbieter GAM.

Es wird Einschränkungen geben

Der Vorläufer des Shenzhen-Programms ist als „Shanghai-Hongkong Stock Connect“-Programm bekannt und startete Ende des Jahres 2014. Damals bekamen ausländische Investoren Zugang zu mehreren hundert Aktien an der Börse in Shanghai. Marktbeobachter feierten das Projekt als ersten Schritt auf dem Weg zur Integration Chinas in die globalen Finanzmärkte. Zum Jahresjubiläum stellte sich allerdings Ernüchterung ein: Investoren hatten längst nicht so stark zugegriffen wie erwartet, Handelsrestriktionen schränkten die Liquidität weiterhin ein. Shenzhen soll es nun besser machen. Ganz ohne Vorschriften geht es allerdings auch beim neuen Programm nicht. So dürfen die Aktien nur in einem täglich begrenzten Umfang gehandelt werden.

Sobald das neue Programm startet, werden die Kurse der in Shenzhen notierten A-Aktien steigen, schätzen Analysten der Société Générale. Das habe das Beispiel des Shanghai-Programms gezeigt. Nicht nur ausländische Investoren dürften die Kurse treiben. Das Programm bietet nämlich auch Anlegern vom chinesischen Festland Zugang zu Aktien, die in Hongkong gelistet und in Hongkong-Dollar notiert sind. Die Hongkonger Währung ist an den US-Dollar gekoppelt. Weil der Renminbi zuletzt gegenüber dem Greenback abgewertet hat, sind Hongkong-Aktien für chinesische Anleger derzeit besonders attraktiv, erklärt GAM-Managerin Cortesi. „Im bisherigen Jahresverlauf haben die Anleger aus dem chinesischen Inland Dividendenaktien aus Hongkong favorisiert. Nun könnte sich ihr Interesse verstärkt auf Nebenwerte richten.“

Ein weiterer Effekt des neuen Programms dürfte eher langfristiger Natur sein. Im Juni hatte der US-Indexanbieter MSCI es zum dritten Mal in Folge abgelehnt, chinesische A-Aktien in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Begründung: Die Bedingungen, zu denen ausländische Investoren die Papiere handeln können, seien zu restriktiv. Wenn sich MSCI im kommenden Jahr Markt für A-Aktien erneut anschaut, könnte die Entscheidung nach dem neuen Programm anders ausfallen.