Leserfrage: Lohnen sich Aktien von Dax-Aufsteigern?

13. Jul 2017 , von Christian Kirchner

Viermal pro Jahr prüft ein Komitee der Deutschen Börse, ob der Aktienindex Dax die Kursentwicklung der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktien noch angemessen widerspiegelt. Drei Dutzend Male mussten Firmen seit Gründung 1988 den Dax verlassen. Drei Dutzend Male stiegen dafür andere Unternehmen in die erste Börsenliga auf, darunter so bekannte Firmen wie SAP, Münchener Rück, Deutsche Post oder Adidas.

Vom Aufstieg versprechen sich Unternehmen mehr Prestige – und nicht zuletzt steigende Kurse. Denn der Boom passiver Indexfonds (ETFs), die den Index eins zu eins abbilden, legt eine einfache Handelsstrategie nahe: Wenn doch alleine in Deutschland neun verschiedene Indexfonds dem Dax folgen und zusammen rund 17 Mrd. Euro verwalten – müssen dann die Kurse der Aufsteiger nicht automatisch steigen? Schließlich sind die Fonds gezwungen, die Aktien der Aufsteiger anteilig zu kaufen.

Dummerweise gibt es an der Börse selten etwas geschenkt. In der Vergangenheit sind viele Aktien auf dem Höhepunkt einer Euphoriewelle und zu hoher Bewertungen in den Dax aufgenommen worden. Zudem nehmen Spekulanten wie Investoren den Zukauf der passiven Indexfonds meist vorweg, was für zusätzliche Fallhöhe der Aufsteiger am Tag der Indexaufnahme sorgt. Schließlich ist die Nachfrage der Indexfonds den Profis lange vorher bekannt.