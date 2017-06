Ströer-Leerverkäufe: Staatsanwälte ermitteln

22. Jun 2017 , von Christian Kirchner

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Marktmanipulation im Falle des Außenwerbekonzerns Ströer eröffnet. Entsprechende Informationen des Wirtschaftsmagazins ‚Capital‘ bestätigte die Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage. Zuvor hatte die Finanzaufsicht Bafin eine entspreche Untersuchung abgeschlossen und an die Ermittlungsbehörden übergeben.

Die Aktie von Ströer war im April vergangenen Jahres Ziel einer öffentlichen Attacke des US-Hedgefonds Muddy Waters. Der auf so genannte Leerverkäufe – Spekulationen auf fallende Kurse – spezialisierte Investor hatte Ströer seinerzeit in einer 60-seitigen Studie vorgeworfen, das Wachstum und die Cashgenerierung zu optimistisch auszuweisen. Binnen Minuten brach der Ströer-Kurs um in der Spitze 33 Prozent ein, das entsprach einem Verlust von knapp 1 Mrd. Euro Börsenwert.

Pikant an der Attacke: Über- oder unterschreitet ein Investor die Schwelle von 0,5 Prozent aller Aktien bei einem Leerverkauf, muss er dies am Folgetag im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichen. Erst mit einer Verspätung von fünf Tagen teilte der US-Hedgefonds seinerzeit mit, dass er am Tag vor seiner öffentlichen Attacke eine Leerverkaufsposition von 0,66 Prozent aller Aktien eingegangen war und diese noch am Tag des Kurssturzes wieder zu drei Vierteln geschlossen hatte. Somit verdiente er Millionen mit seine Vorwürfen.