Keine Zinsen? Kein Problem!

01. Sep 2016 , Daniel Saurenz

Eine Zinserhöhung in den USA steht vorerst nicht an. Daniel Saurenz erklärt, wie Anleger dem Nullzinsumfeld entgehen können.

Blicken wir einmal zurück: Mit der Ankündigung des Gelddruckprogramms QE3 hatte der damalige Chef der US-Notenbank Ben Bernanke auf dem 2012er-Notenbankertreffen in Jackson Hole für einen Paukenschlag gesorgt. Umso gespannter blickten Investoren zuletzt auf die Rede von Fed-Chefin Janet Yellen. Nachdem sie beim 2015er-Treffen der weltweiten Notenbanker in Jackson Hole nicht dabei war, sollte Yellen bei ihrer Rede am 26. August bei Investoren zumindest für etwas Klarheit über die mögliche Zinsentwicklung in den nächsten Monaten sorgen. Hat sie aber nicht – sie blieb beim bekannten „alles kann – nix muss“ .

Doch die entscheidendere Frage ist, wie weit die Fed die Zinsen grundsätzlich anheben kann. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Daten mittelfristig anhaltend positiv überraschen, vor allem was die US-Produktivität und damit das potenzielle US-Wachstum angeht. So war die Produktivität im zweiten Quartal sogar um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken“, so Bauknecht weiter.

Yellen hätte also schon längst zur Tat schreiten können, zumal sie bei jeder Gelegenheit betont, die US-Wirtschaft sei stark. Möglicherweise ist sie aber insgesamt doch nicht so stark, wie die Fed erwartet. Doch die Arbeitsmarktdaten für die vergangenen zwei Monate waren deutlich stärker als erwartet. „Die robusten Arbeitsmarktdaten geben der Fed erneut den Mut um vermehrt über eine Zinsanhebung in den kommenden Monaten zu sprechen“, sagt Klaus Bauknecht, Chef-Volkswirt der IKB Deutsche Industriebank. „Entscheidend für die Fed bleibt die aktuelle Datenentwicklung, die nun vermehrt auf eine Zinsanhebung voraussichtlich im Dezember hindeutet.

US-Wirtschaft muss sich noch beweisen

Die Folge derart schwacher Daten ist schnell an den Wachstumserwartungen abzulesen. „Die Prognose der Volkswirte für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr sinkt immer weiter und hat zuletzt mit nur mehr 1,5 Prozent ein Rekordtief erreicht“, sagt Jochen Stanzl von CMC. Vor einem Jahr hatten die Experten noch ein Plus von 2,7 Prozent vorhergesagt. Die US-Notenbank dürfte daher bei der Sitzung am 21. September die Prognose für das Wachstum für 2016 das dritte Mal in diesem Jahr – nach den Sitzungen im März und Juni – senken. Bislang liegt sie noch bei 1,9 bis 2,0 Prozent. Das wäre wohl kaum der richtige Zeitpunkt für eine Zinserhöhung.

So dürfte das Zinsumfeld in den USA bleiben wie es ist – nämlich niedrig. In Europa liegt es bei null und deshalb muss ein Umweg her. Direktinvestments in den Dax sind eine Möglichkeit, denn der liefert Dividenden ab. Doch auch Bonuspapiere mit Abgeld sind eine gute Idee. Die Variante mit WKN PB8CZF weist wie unter http://www.feingold-research.com/alle-transaktionen/ zu sehen ein Abgeld von mehr als 500 Punkten zum Dax aus. Das Papier ist also weniger riskant als ein Kauf des Dax an sich, bietet dafür eine gekappte Seitwärtsrendite von fast neun Prozent bei knapp einem Jahr Laufzeit. Das ist mehr als anständig in diesem Umfeld.