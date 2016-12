Italien - ein Nein mit Fragezeichen

07. Dez 2016 , Julia Groth

Italien hat abgestimmt, und das Ergebnis sorgt für Unruhe in Europa. Am vergangenen Sonntag votierten die Bürger gegen die Verfassungsreform des italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Rund 59 Prozent sprachen sich gegen die Reform aus, nur 41 Prozent dafür. Die Beteiligung an der Abstimmung lag mit 66 Prozent höher als bei vielen Wahlen. Die Verfassungsreform hätte die Befugnisse der zweiten italienischen Parlamentskammer, des Senats, deutlich beschnitten. So sollten sich Gesetze und Reformen künftig schneller umsetzen lassen. Renzi hatte das Referendum mit seiner politischen Zukunft verknüpft und so zu seiner Schicksalswahl gemacht. Nun hat er seinen Rücktritt angekündigt, und Ökonomen überbieten sich mit Prognosen, was das für Europa bedeutet.

Klar ist: In Italien droht nach Renzis Abgang eine Phase politischer Unsicherheit, die sich auf das Wirtschaftswachstum niederschlagen könnte. Für die Europäische Union gilt Renzis Rücktritt als böses Omen, denn er ist einer der prominentesten EU-Befürworter auf der politischen Bühne – in einer Zeit, in der EU-skeptische Stimmen immer lauter werden. Deutsche Anleger sollten trotzdem nicht in Panik verfallen, so der Tenor bei Investmentgesellschaften. An den Aktien- und Rentenmärkten dürften die Auswirkungen des Referendums weitgehend auf Italien begrenzt bleiben.