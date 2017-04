Das Geld liegt auf der Strasse

18. Apr 2017 , Nadine Oberhuber

Manche Osterurlauber oder Familienbesucher haben an den Frühlingsfeiertagen wieder das Vergnügen, stundenlang auf der Autobahn im Stau zu stehen. Sie suchen keine Eier, die irgendjemand für sie ausgelegt hat, sondern versuchen verzweifelt, im Wagen nicht das zu verlieren, was manche ohnehin nicht in Hülle und Fülle besitzen: Geduld und Nerven. Vielleicht könnten Anleger aber so einem Stau auch etwas Gutes abgewinnen, wenn sie einmal über folgende Dinge nachdenken, bis die Warterei ausgestanden ist: Gerade dass so viele Straßen überfüllt sind, oder sogar chronisch verstopft, ist das aus Sicht von Renditesuchern eine gute Nachricht. Es heißt nämlich, dass es zu wenige Verkehrswege gibt in Relation zu den vielen Menschen, die sich gern über sie bewegen würden, und dass das Wegenetz folglich ausgebaut werden müsste. Daran kann man mitverdienen.

Das gilt nicht nur für Straßen, insbesondere Autobahnen und Mautstrecken, sondern auch für Schienennetze und andere Transportwege wie Wasser- und Kanalsysteme, Energie- und Stromnetze oder Pipelines zur Beförderung von Öl oder Gas. Kurzum: Es gibt eine große Masse an Infrastruktur, die viele Länder weltweit in den kommenden Jahren entweder erneuern werden, weil die bisherige Kapazität nicht reicht oder völlig neu aus dem Boden stampfen müssen, weil in vielen Regionen der Erde die Menschen immer dichter aufeinander wohnen.

Es wird im Jahr 2050 rund zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten geben, sagen Bevölkerungshochrechnungen, also gut drei Milliarden mehr als zurzeit. Und die allermeisten davon werden in Städten und großen Ballungszentren leben, nämlich rund zwei Drittel der Weltbevölkerung. Nun ist es derzeit so, dass ein Sechstel aller Erdbewohner nicht einmal ans Stromnetz angeschlossen ist und die übrigen fünf Sechstel verlangen nach immer leistungsfähigeren Stromnetzen, Transportwegen, Nahverkehrssystemen und Satellitensystemen. Es gibt also für Unternehmen, die solche Anlagen liefern, noch sehr viel zu tun.